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Ford Otosan, mühendislik ihracatının da lideri oldu

Ford Otosan, mühendislik ihracatının da lideri oldu

Tarih 27 Aralık 2016, 19:05

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği ''Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı'' araştırmasında Ford Otosan, Mühendislik Hizmetleri alanında birincilik ödülünün sahibi oldu.

Türkiye otomotiv sektörünün Ar-Ge öncüsü Ford Otosan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırmasında, 2015 yılında gerçekleştirdiği 80 milyon dolarlık mühendislik ihracatıyla Türkiye’nin lider kuruluşu seçildi.

Ford Otosan, son 5 yılda Türkiye’den dünyaya 320 milyon doların üzerinde mühendislik ihracatı gerçekleştirdi. Ford Otosan’ın bugün sahip olduğu yüksek mühendislik seviyesi, Ford Otosan’ı ihracat liderliği ve Türkiye’nin en büyük 2. sanayi şirketi konumuna taşırken, aynı zamanda sektörün patent lideri unvanını da kazandırmış durumda.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, mühendislik ihracatı liderlik ödülüyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Türkiye otomotiv sektörünün en büyük Ar-Ge yapılanmasına sahip şirketi olarak, sadece ürün değil aynı zamanda mühendislik ihracatı ile de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Neredeyse kuruluşumuzdan bu yana gerçekleştirdiğimiz mühendislik çalışmalarımızla yerel ve global anlamda büyük başarılara imza attık. Ford Otosan olarak, kendi ürettiğimiz ürünlerin yanı sıra Ford’un global ürünlerinin geliştirilmesinde de önemli rol oynuyoruz. Ford’un ağır ticari araçlar ve ilgili dizel motor ve motor sistemleri için küresel mühendislik merkeziyiz. Ford’un global tüm hafif ticari ve binek araçlarının, başta dizel olmak üzere, motor ve güç aktarma sistemlerinin tasarım ve mühendisliği için destek merkezi konumundayız. Geçmiş yıllarda teknoloji ithal ederken, bugün yüksek Ar-Ge yeteneğimiz ile teknoloji ihraç ediyoruz. Dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin’de, Ecotorq motorlarının üretimi için JMC firması ile motor dahil olmak üzere komple kamyon üretimi için teknoloji lisans anlaşması imzaladık. Yüzde 100 yerli mühendislik gücü ile geliştirilen çekici, kamyon ve Ecotorq motorlarımız Çin pazarı için Çin’de üretilecek ve satılacak. 1.500 Ar-Ge mühendisimizle, sadece Türkiye’de değil, tüm potansiyel ihracat pazarlarında rekabet edecek ürünler sunabilmek için ileri teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. İhracat ve Ar-Ge gücümüzle Türkiye ekonomisine katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

 

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