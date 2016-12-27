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Nuhoğlu: Tam 40 yıldır her gün lideriz
27 Aralık 2016, 18:59
1977'den beri Türkiye'de taşımacılık çözümlerinin adı olan Tırsan, 40. yılına da lider olarak girdi.
Tırsan, Türkiye’de pazar payını yüzde 41’e yükseltirken, Türkiye’nin Avrupa’ya gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 97’sini tek başına gerçekleştirdi. 2016 yılında, bir önceki sene de olduğu gibi, Avrupa’nın en hızlı büyüyen markası oldu.
2016’da ihracat rekoru kırdı
Tırsan Aralık 2016 itibariyle satışlarının %50’sinden fazlasını ihraç ederken, Avrupa Birliğine yapılan toplam treyler ihracatının %97’sini tek başına gerçekleştirerek rekor kırdı.
Ayrıca Kässbohrer markası ile Almanya’da perdeli tenteli segmentinde satışlarını 3 kat arttıran Tırsan, Bitüm Tankeri segmentinde ise liderliğini sürdürdü. Polonya’da satışlarını %50’in üzerinde yükseltti ve bu ülkenin en çok tercih edilen ilk 5 treyler üreticisinden biri oldu. Low-bed, tank, silo ve perdeli-tenteli segmentinde de satışlarını artırırken, akaryakıt tankeri segmentinde liderliğini devam ettirdi.
Ülke ihtiyaçlarına yönelik özel olarak geliştirilen ağır hizmete yönelik platform treyler ile toplam İngiltere satışlarını 2 kattan fazla artırdı. Yine bünyesinde bulunan Talson markası ile Avrupa’nın en büyük pazarlarında kutu segmentinde geçen yıla göre %62 büyüme elde etti. Öte yandan Fransa’da en başarılı olduğu ülkeler arasında yer aldı. İtalya’da 20 farklı satış sonrası hizmet noktasına ulaştı ve %26 oranında satışlarını artırdı. Yeni faaliyet gösterdiği Portekiz pazarında Tenteli/Perdeli ürün satışları ile 2016 yılı sonunda %10 Pazar payı elde etti.
Avrupa’daki üretim tesisi 3’e çıktı
2016 yılında Tırsan, ihracatındaki ivmeyi artıracak yeni bir yatırım yaparak Almanya’nın güneybatı eyaleti Baden-Württemberg’de yer alan Ulm’de üretim ve montaj tesisi kurdu. Almanya Goch ve Rusya’da üretim tesisi bulunan Türkiye’nin tek treyler üreticisi olan Tırsan’ın bu yatırımı uluslararası arenadaki gücünü ve hedefini ortaya koyuyor. Tırsan, bu yeni tesisten, Kässbohrer ve Talson marka tüm ürünlerin üretim ve teslimatını gerçekleştirecek ve ürün yelpazesindeki tüm treyler modelleri için bakım-onarım hizmeti sağlayacak.
Trailer Innovation Ödülünü alan ilk ve tek üretici
Tırsan Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek, sektörün ilk ve tek Ar-Ge merkezinde geliştirdiği Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitüm Tankeri ile Avrupa treyler sektörünün en prestijli yarışmasında Trailer Innovation 2017 ödülünü kazandı. Bu ödül Türkiye treyler sektöründe ilk kez Tırsan tarafından alındı.
Tırsan Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitüm Tankeri, 160 derecenin üzerindeki zift taşımacılığında güvenlik kurallarını yeniden tanımlarken, 60 yıldır çözülemeyen güvenlik sorununu da çözdü. Trailer Innovation ödülü ile birlikte, Türkiye, ADR mevzuatını aşan bir güvenlik güvenlik standardını oluşturmuş oldu.
Müşterilerin başarısı için en uygun koşulları sağladı
Müşterilerinin her ihtiyaç duyduklarında yanında olmaya devam eden Tırsan, Türkiye’de treylere 5 yıl garanti veren ilk ve tek marka oldu. Mevcut 2 yıl garantinin üzerine +1 veya +3 yıl garantiyi opsiyon listesine alarak daha önce benzeri görülmemiş bir yeniliği müşterilerinin hizmetine sundu. Tenteli perdeli, alüminyum ve paslanmaz tanker, alüminyum silobas, konteyner şasi, platform, standart ve hidrolik low-bed, frigo ve kutu tipi treylerde garanti süresini 5 yıla çıkarttı.
Devre aldığı Tırsan Yol Yardımı hizmeti ile Türkiye ve Rusya dahil olmak üzere Avrupa’nın 27 ülkesinde 7 gün 24 saat müşterilerine hizmet veriyor. Yol Yardım hizmeti Avrupa’da 12.000 servis noktasında ve 17 dilde hizmet imkanı sağlıyor.
Son olarak, uluslararası ihtiyaçlarına yönelik Avrupa çapında yepyeni bir hizmeti hayata geçirdi. K-Advance Care hizmetiyle, Avrupa genelinde 16 ülkede 6.000 servis noktasında Kässbohrer marka treylerlere ihtiyaca yönelik olarak belirlenebilen sabit ücret avantajı sunmaya başladı.
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