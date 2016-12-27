KKTC'ye 16 adet Ford Trucks hediye

Anasayfa » Piyasa

27 Aralık 2016, 18:32

Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na hibe ettiği 16 üstyapılı Ford Trucks kamyon törenle teslim edildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na hibe ettiği 16 üstyapılı Ford Trucks kamyon törenle teslim edildi. Törene KKTC İçişleri Bakanlığı adına Müsteşar Gürkan Kara, Belediye Başkanları, İtfaiye ve Orman Dairesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fırat Altay ile Ford Trucks Türkiye Direktörü Serhan Turfan, Ford Trucks Satış Sonrası Müdürü Mustafa Bostancı ve Ford Trucks K.K.T.C. temsilcisi Minsan Engineering’in sahibi Ayer Yarkıner katıldı.

Ford Trucks Türkiye Direktörü Serhan Turfan, Ford Trucks kamyon ve çekicilerinin Türk mühendislerinin eseri olduğunu belirterek, araçlar hakkında detaylı bilgi verdi. Yerli üretime önemine değinen Turfan, Kıbrıs’ın kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu, KKTC’de yılda toplam 60 kamyonun satıldığını belirterek, KKTC’de bugüne kadar yapılan en büyük teslimatı gerçekleştirdikleri için ayrıca gurur duyduklarını vurguladı.

Belediye işlerinde kullanılacak olan 16 adet üstyapılı Ford Trucks kamyonlarının 3 yıllık bakım masrafı Ford Trucks tarafından karşılanacak. Kamyonların kullanıcı eğitimini üstlenen Ford Trucks KKTC bayisi Minsan Engineering, aynı zamanda araçların bakımını da yapacak.