'Rusya ve Belarus için Gazpromneft ile güçlerimizi birleştirdik'

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27 Aralık 2016, 18:26

DKV Euro Service Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, bu yılı hedefleri doğrultusunda büyümeyle kapatacaklarını belirterek, ''2017 yılında da aynı ivmeyi korumak amacıyla hizmet alanımızı genişletmeye devam edeceğiz'' dedi.

DKV Euro Service, Rusya’nın önde gelen petrol üreticisi Gazpromneft ile yakıt kartlarıyla yakıt alımı konusunda stratejik işbirliğine imza attı. Anlaşma uyarınca Gazpromneft ayrıca Rusya’daki paralı otoyollar, köprü ve tünel geçiş hizmetleri konusunda DKV’ye danışmanlık desteği veriyor.



DKV Euro Service Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, bu anlaşmayla kurulan iş ortaklığı sayesinde hem sunulan hizmet hem de akaryakıt kalitesini garanti altına aldıklarını belirtti. Sezer, konuyla ilgili şunları söyledi: ''Rusya ile yaşanan diplomatik kriz ile Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 61 gibi çok ciddi bir düşüş yaşandı ve Rusya’ya taşımalar durdu. Buna karşılık, oluşan pazar kaybı ilave maliyet getirse de alternatif güzergahlar ile telafi edilmeye çalışıldı. Nakliyeciler zorunlu güzergahlar nedeniyle akaryakıtta yüzde 35’e, otoyolda ise yüzde 350’ye varan maliyet artışıyla karşı karşıya. İlişkilerin iyileştirilmesi için gereken adımların atılmasıyla birlikte, Rusya pazarının 2017 yılının ilk aylarında canlanmasını bekliyoruz.

Gerek Rusya’da, gerekse oluşan yeni güzergahlarda müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, Rusya’nın önde gelen akaryakıt firması Gazpromneft ile DKV Card olarak stratejik işbirliğine imza attık. Bu yıl Ekim ayında yürürlüğe giren bu anlaşma ile müşterilerimiz Rusya ve Belarus’ta Gazpromneft ve diğer anlaşmalı firmalarımızla birlikte toplam 2000’e yakın hizmet noktasında tek kart kullanarak yüksek kaliteli yakıtı düşük maliyetle satın alabilecek. Bu bölgede karşılaşılan en ciddi sorun satılan akaryakıtın kalitesi. Bu işbirliği sayesinde hem sunulan hizmet hem de akaryakıt kalitesini garanti altına alıyoruz. DKV Card ayrıca, Rusya’da otoyol ödemelerinde geçerli tek Avrupalı kart olma özelliğine sahip.''

Yunanistan’dan KDV’siz mazot alma imkanı

Son yıllarda Ortadoğu ülkelerinde yaşanan sorunlar nedeni yaşanan kayıplara karşılık Türk nakliye firmalarının, karayolu taşımacılığında ağırlığı Avrupa ülkelerine vermeye başladığını ifade eden Deniz Çokcoş Sezer, şöyle konuştu: ''Biz de DKV olarak bu sürece yeni hizmet noktalarıyla olumlu katkı sunmaya çalışıyoruz. Yunanistan'ın pek çok noktasına ek olarak, Kipoi sınır kapısındaki KDV’siz yakıt ödemeleri Ocak 2016 itibariyle DKV Card ile yapılmaya başlandı. Yunanistan, özellikle İtalya’ya ihracat yapan firmalar tarafından tercih edilen bir güzergah. Ticari araçlar Türkiye’ye girişte, KDV’siz mazot alarak yakıt ikmallerini buradan çok daha ekonomik biçimde karşılayabiliyorlar. Mart ayı başında Bulgaristan sınır kapılarındaki gümrük, kantar ve geçiş belgesi ücretleri DKV kartları ile ödenmeye başlandı. Ayrıca Romanya ve Bulgaristan’daki köprü geçiş ücretleri de kartlarımız ile ödenebiliyor. Belçika otoyollarında 1 Nisan 2016 itibariyle yürürlüğe giren yeni otoyol ödeme sistemini de faturalamaya başladık. Ayrıca Slovenya otoyollarında yürürlüğe giren 'önce kullan-sonra öde' sistemiyle birlikte burada da DKV Card kullanılmaya başladı. Son olarak Belarus otoyollarında da DKV kart kullanılarak ödeme yapılıp, nakit taşıma riski minimuma indiriyor.''

2017’in ilk yarısında Gürcistan ve Hırvatistan’dayız

Deniz Çokcoş Sezer, ''Tüm olumsuz koşullara rağmen göstergeler, DKV Global ve Türkiye olarak bu yılı hedeflerimiz doğrultusunda büyümeyle kapatacağımızı gösteriyor. 2017 yılında da aynı ivmeyi korumak amacıyla hizmet alanımızı genişletmeye devam edeceğiz. Avrasya projemize dahil olan Gürcistan 2017’nin ilk yarısında aktif olacağımız pazarlardan biri. Hırvatistan ise yatırım yaptığımız bir diğer pazar. Hırvatistan otoyollarında geçerlilik için çalışmamızın son aşamasına geldik; teknolojik altyapıyla ilgili iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. DKV aracılığıyla Hırvatistan otoyol ödemelerinin 2017 yılı başlarında yapılabilmesini hedefliyoruz. Buna ek olarak önümüzdeki dönemde Kazakistan ve Azerbaycan’ı da hizmet ağımıza dahil etmeyi planlıyoruz'' diye konuştu.