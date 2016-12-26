Uluova İnşaat'ın tercihi Ford Trucks oldu

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26 Aralık 2016, 20:04

Uluova İnşaat, 15 adet Ford Trucks 1838T çekiciyi ile filosunu genişletti.



1984 yılından bu yana Ankara’da faaliyet gösteren, yol ve otoyol, su yapıları, Hes, baraj, köprü, viyadük gibi büyük projelere imza atan Uluova İnşaat, 15 adet Ford Trucks 1838T çekiciyi filosuna dahil etti.

Ankara’da düzenlenen teslimat töreninde Ford Trucks Başer Oto Genel Müdürü Ömer Faruk Başer ve Ford Trucks Bölge Müdürü Necip Emre Kirazcı, Uluova İnşaat Genel Müdürü Mehmet Özbulut ve Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özbulut Babacan’a plaketlerini takdim etti.

Satışa sunulduğu pazarların standartlarına uygun olarak Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen Ford Trucks modelleri, yurtiçi ve uluslararası taşımacılık ve inşaat alanında faaliyet gösteren müşterilerin beklentilerine uygun olarak; Ford Trucks’ın DNA’sında yer alan güç, konfor, verimlilik ve dayanıklılık gibi özelliklere sahip olarak üretiliyor. Ford Trucks modelleri, kullanıcısına yüksek performans ve düşük yakıt tüketiminin konforunu bir arada yaşatıyor.

Ford Trucks modelleri 1,1 milyon m2’lik alana sahip olan Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda üretiliyor. Yurtiçinde 30 yetkili satıcı, yurtdışında 20 distribütör ile müşterilere ulaşırken; Rusya, Türki Cumhuriyetleri, Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’da 50’ye yakın ülkeye ihraç ediliyor. 1.500 kişiye istihdam sağlayan Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda aynı zamanda Euro 6 normlarına uygun, çevre dostu Ecotorq motorun üretimi yapılıyor. Türkiye’nin kendi markasıyla kendi motorunu üreten tek ağır ticari markası olan Ford Trucks, yüzde 70 yerlilik oranı ile Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor.

