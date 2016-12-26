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Balıkesir Belediyesi'ne 29 adet Ford Trucks

Balıkesir Belediyesi'ne 29 adet Ford Trucks

Tarih 26 Aralık 2016, 19:47

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 29 adet Ford Trucks ile filosunu genişletti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, filosunu 10 adet Ford Trucks 2533HR, 10 adet 2533D, 5 adet 2533D ve 4 adet 1833DC olmak üzere 29 adet Ford Trucks ile genişletti.

Düzenlenen teslimat törenine; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, BASKİ Genel Müdürü Mustafa Bayram, Ford Trucks Türkiye Direktörü Serhan Turfan, Ford Trucks Kamu Satışlar Türkiye Müdürü Deniz Durmaz, Ford Trucks Kamu Satışlar Bölge Müdürü Ali Yalçın, Ford Trucks Bayisi Erdeğer A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Erdoğan ve Erdeğer A.Ş Satış Müdürü Müjdat Aras katıldı.
 

Ford Trucks: Güçlü, verimli, konforlu, dayanıklı

Satışa sunulduğu pazarların standartlarına uygun olarak Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen Ford Trucks modelleri, yurtiçi ve uluslararası taşımacılık ve inşaat alanında faaliyet gösteren müşterilerin beklentilerine uygun olarak; Ford Trucks’ın DNA’sında yer alan güç, konfor, verimlilik ve dayanıklılık gibi özelliklere sahip olarak üretiliyor. Ford Trucks modelleri, kullanıcısına yüksek performans ve düşük yakıt tüketiminin konforunu bir arada yaşatıyor.

Ford Trucks modelleri 1,1 milyon m2’lik alana sahip olan Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda üretiliyor. Yurtiçinde 30 yetkili satıcı, yurtdışında 20 distribütör ile müşterilere ulaşırken; Rusya, Türki Cumhuriyetleri, Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’da 50’ye yakın ülkeye ihraç ediliyor. 1.500 kişiye istihdam sağlayan Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda aynı zamanda Euro 6 normlarına uygun, çevre dostu Ecotorq motorun üretimi yapılıyor. Türkiye’nin kendi markasıyla kendi motorunu üreten tek ağır ticari markası olan Ford Trucks, yüzde 70 yerlilik oranı ile Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor.

 

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