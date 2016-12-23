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121 yıllık Skoda, 19 milyonuncu aracını üretti

121 yıllık Skoda, 19 milyonuncu aracını üretti

Tarih 23 Aralık 2016, 19:50

Global büyümesini istikrarlı bir şekilde devam ettiren Skoda, 2016 yılı içerisinde satış ve üretim rekoru kırmayı başardı.

Dünyanın en eski üreticilerinden biri olan Skoda, 19 milyonuncu aracını banttan indirerek önemli bir kilometre taşına daha imza atmış oldu. Mlada Boleslav’dan çıkan bu araç, Ay Beyazı renge sahip bir Skoda Fabia oldu.

Çek marka, ilk olarak 1895’te kurularak motosiklet ve bisiklet üretimine başladı. 1905 yılında ise, markanın kurucusu Laurin and Klement’in ilk otomobillerini yapmasıyla, bugün dünya çapında bir isim haline gelen Skoda’nın temellerini atmış oldular. Skoda tüm modelleriyle her zaman kullanıcıların beklentilerini aşmayı başarırken, bugün ürün yelpazesinde 7 model serisi ve 40’ın üzerinde versiyon sunmasıyla dikkat çekiyor.

Skoda modellerini tüm dünyaya sunmasının yanı sıra 7 ülkede 14 farklı lokasyonda da üretim yapmaya devam ediyor. Bununla birlikte mevcut tesislerin üretim kapasiteleri de artırılıyor. 1991 yılından bu yana sadece Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikalara 350 milyar Çek Kron’undan daha fazla yatırım gerçekleştirildi.
Tüm zamanların en geniş ürün yelpazesini sunarak büyümeye devam eden Skoda, son olarak 2017’nin Mart ayında Türkiye’ye gelecek Kodiaq’ı tanıtarak SUV segmentine yeni standartlar getirmeye hazırlanıyor.

 

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