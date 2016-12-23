Tuna Lojistik Tırsan'a yatırım yaptı

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23 Aralık 2016, 19:43

Tırsan, Tuna Uluslararası Lojistik Nakliyat'a 30 adet Tırsan Perdeli Maxima+ ve 1 adet Kässbohrer 5 Dingilli Uzayabilir Low-Bed teslim etti.

Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan teslimatlarına devam ediyor. Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve tüm Orta Asya ülkelerine Tır ve vagon nakliyesi ile hizmeti veren Tuna Uluslararası Lojistik Nakliyat ve Dış Tic. Ltd. Şti. filosuna 17 adet Tırsan Perdeli Maxima+ ve 1 adet Kässbohrer K.SLA 5 Dingilli Uzayabilir Low-Bed ekledi. Tırsan Adapazarı fabrikasında yapılan törenle araçlar, Tuna Uluslararası Lojistik Nakliyat ve Dış Tic. Ltd. Şti. firma ortağı Sıtkı Civelek ve Finansman Müdürü İbrahim Bunsuz’a, DAF-TIRSAN Satış Müdürü Ertuğrul Erkoç tarafından teslim edildi.

Teslimat töreninde konuşan Tuna Lojistik ortağı Sıtkı Civelek, firma olarak müşterilerine parsiyel taşımacılık, proje taşımacılığı, sigorta, gümrükleme, vagon taşımacılığı hizmeti sunduklarını belirterek “Tırsan ürünlerinin kalitesine, sağlamlığına ve sorunsuzluğuna yatırım yaparak filomuzu büyüttük. Müşterilerimize zamanında, sorunsuz hizmet veriyoruz. Bu noktada en büyük destekçimiz Tırsan” dedi.

Tuna Lojistik’e teslim edilen Tırsan Perdeli Maxima+ treyler; yüksek mukavemetli çelikten üretiliyor. K-Fix Yük Güvenlik Sistemine sahip olan Tırsan Perdeli Maxima+; şasisi, tüm kaynaklı çelik üstyapı komponentleri ve çinko-fosfat kataforez (KTL) kaplama sayesinde 10 yıl paslanmazlık garantisi altında bulunuyor. Araçlar Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu sayesinde, uluslararası komple yük taşımacılığı gerçekleştiren firmalar için ideal çözümü sunuyor.

Kässbohrer K.SLA 5 Dingilli Uzayabilir Low-Bed ise QSTE-52 yüksek mukavemetli çelik karışımlı şasi yapısına sahip. Kässbohrer K.SLA 5, 6 metreye kadar uzayabilir platformu sayesinde farklı boyutlarda yüklerin taşınmasında büyük esneklik avantajı sunuyor. 14.500 kilogram boş ağırlığa ve toplam 81.700 kilogram teknik taşıma kapasitesine sahip olan K.SLA 5, sabit ve serseri dingil dizilişi ile farklı taşımacılık ihtiyaçlarını çözüyor. K.SLA 5, 50'şer santim kademeli uzaması sayesinde toplam 15.240 milimetre platform uzunluğuna ulaşarak ağır taşımacılık ihtiyaçlarına en ideal çözümü sağlıyor.