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Yeni Mercedes-AMG GT R'nin lastikleri Michelin'den
23 Aralık 2016, 19:34
Michelin Pilot Sport Cup 2, yeni Mercedes-AMG GT R modelini orijinal ekipman olarak donatacak.
Michelin, motor sporlarından kazandığı deneyim sayesinde yüksek performans lastikleri ile dünyaca ünlü markalara çözüm ortaklığı yapmaya devam ediyor. Mercedes-AMG GT R’ye özel olarak geliştirdiği Pilot Sport Cup 2 lastikleri ile sürücülere maksimum performans sunan Michelin, direksiyon hakimiyeti, yol tutuşu ve dayanıklılık arasındaki optimum dengeyi sağlıyor.
Michelin, AMG serisinin bugüne kadar üretilen en gelişmiş yol tutuşuna sahip otomobili olan Mercedes-AMG GT R’ye yüksek lastik ömrü ile farklı zemin ve parkur koşullarında dahi güvenlik ve performansı bir arada sunuyor.
Michelin, yeni Mercedes-AMG GT R’ye özel olarak geliştirdiği MICHELIN Pilot Sport Cup 2 lastiklerinde, kişiye özel olarak siparişle geliştirilen teknik özellikler de yer alıyor. Ayrıca Premium Touch efekti ile lastikler görsel olarak zenginleştiriliyor. Track Variable Contact Patch 3.0 teknolojisi sayesinde ise MICHELIN Pilot Sport Cup 2, düz ve virajlı yollarda zemin ile temas alanını eşitliyor.
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