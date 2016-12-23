Goodyear'ın Kış Kampanyası için son gün 31 Aralık

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23 Aralık 2016, 19:20

31 Aralık tarihine kadar, Goodyear'dan 4 adet 16'' jant ve üzeri kış veya dört mevsim lastik alan herkese, Sony marka kulaklık hediye.

Goodyear, havaların soğumasıyla birlikte tüketicilerine yepyeni bir kış kampanyası sunuyor. Bugüne dek büyük ilgi gören ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar geçerli olacak kampanyaya katılan Goodyear bayilerinden ve satış noktalarından, 16” jant ve üzeri Goodyear marka binek veya 4x4, kış veya dört mevsim lastiği ürünlerinden tek seferde 4 adet satın alan herkes, Sony marka kulaklığa ücretsiz olarak sahip olacak.

Mevsimine uygun lastik kullanımının sürüş güvenliği açısından öneminin yanısıra, tüketicilerin bütçesine ve lastik ömrüne olan olumlu etkilerinin altını çizen Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Mahmut Sarıoğlu; “Sadece kar yağışı olduğunda değil, hava sıcaklığının +7 °C’nin altına düştüğü bölgelerde yol güvenliği için kış lastikleri kullanılmasını önemle tavsiye ediyoruz. Kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili mevcut yasanın genişletilerek tüm araç grupları için geçerli olmasının trafik güvenliği açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz. Kış lastiklerinde kullanılan özel kauçuk, zorlu kış koşullarında çok daha iyi yol tutuş, daha kısa fren mesafesi sunar. Bu da tüketiciler için çok daha güvenli sürüş performansı demektir” diye konuştu.

Aracınıza UltraGrip takın, zorlu kış koşullarına takılmayın!

Goodyear, sahip olduğu teknoloji ve inovasyon gücünü farklı araç tiplerine göre geliştirdiği ULTRAGRIP kış lastikleri ailesiyle ortaya koyuyor. Goodyear’ın teknoloji ve inovasyon gücüyle geliştirilen UltraGrip Performance, UltraGrip Performance SUV, UltraGrip 9 ve UltraGrip 8 lastikleri, farklı araç tiplerine göre sürücülerin tüm beklentilerini karşılıyor.

Sarıoğlu, “Bu yıl pazara sunduğumuz yeni UG Performance SUV ile birlikte UltraGrip kış ailemiz çok farklı tiplerdeki araçları kapsayacak şekilde geliştirildi. Goodyear’ın UltraGrip serisinde yer alan tüm kış lastiklerimizle sürücülerimize, hava koşulları ne kadar zorlayıcı olursa olsun, güvenli bir sürüş ve kısa fren performansıyla birlikte ıslak, buzlu ve karlı zeminlerde mükemmel yol tutuşu vaad ediyoruz” diye ekledi.

