'En İyi Tedarikçi 2016' ödülü Brisa'nın

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23 Aralık 2016, 18:44

Her yıl iş ortakları arasından 'En İyi Tedarikçi Ödülü'nü belirleyen Güven, Brisa'nın kalite, müşteri memnuniyeti ve Ar-Ge alanında sunduğu katma değeri ödüllendirdi.

Brisa, 40 yıla yakın deneyimiyle treyler ve üstyapı makineleri üreten GÜVEN tarafından ‘En İyi Tedarikçi Ödülü’ne layık görüldü. Güven’in İskenderun fabrikasındaki ödül töreni, GÜVEN Genel Müdürü Cemil Kirmit, Genel Müdür Yardımcısı Metin Kirmit, İmalat Müdürü Mak.Yük.Müh. Mehmet Kirmit ve Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay’ın katılımıyla gerçekleşti.

Ödül töreninde konuşma yapan Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay, müşterilerinin lastik seçimlerinde ilk tercih olma hedefiyle çalıştıklarına ve bu doğrultuda güçlü ve uzun soluklu iş ortaklıkları kurduklarını dile getirdi. Gürçay şöyle konuştu: “Brisa, 30 yıla yaklaşan deneyimiyle başarılı bir sanayi şirketinden müşterilerine değer katan bir inovasyon şirketine dönüşme yolunda hızla ilerliyor. Bu doğrultuda kaliteli ürünlerimizin yanı sıra müşterilerimizin hedeflerine katkı sağlayacak şekilde kendi ihtiyaçlarına göre belirlediğimiz hizmetlerimizle de iş ortaklarımıza beklentilerinin ötesinde bir değer sunuyoruz. Bu doğrultuda GÜVEN tarafından layık görüldüğümüz 'En İyi Tedarikçi' ödülü de bu anlayışımızın ve başarımızın önemli bir göstergesi. İş birliğimizin uzun yıllar daha güçlenerek devam etmesini temenni ediyoruz.”

GÜVEN adına konuşan Genel Müdür Yardımcısı Metin Kirmit ise düşüncelerini şöyle ifade etti: “Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz GÜVEN 2016 En İyi Tedarikçi Ödülünü, ürünlerini kullanmaktan büyük mutluluk duyduğumuz BRİSA’ya veriyoruz. GÜVEN, yaklaşık 20 yıldır BRİSA’nın ürettiği lastikleri kullanarak, dünyanın birçok ülkesine silobas, damper, transmixer ve treyler ürünlerini ihraç ediyor.” Kirmit sözlerine, ''Biz bu ödülü aslında, BRİSA’nın tartışılmaz ürün kalitesine, sağlamlığına, lojistik ihtiyaçlarımızın eş zamanlı olarak karşılanmasına ve de kendilerinden aldığımız koşulsuz AR-GE desteğine veriyoruz.” diyerek devam etti.

GÜVEN, En İyi Tedarikçi Ödülü’nü her yıl memnuniyet, yenilikçilik ve verimlilik kriterleri doğrultusunda belirliyor. 1977 yılında, İskenderun’da kurulan şirket 4 kıtada 52 ülkeye hizmet sunuyor. Kalite ve verimliliğe verdiği önemle Türkiye’de sektörün öncü kurumlarından biri olan GÜVEN , dünya çapında lider bir üretici olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.



