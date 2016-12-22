Transay Taşımacılık filosunu 55 adet Mercedes-Benz Sprinter ile güçlendirdi

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22 Aralık 2016, 13:26

İstanbul merkezli Kocaeli ve İstanbul bölgelerinde taşımacılık alanında faaliyet gösteren Transay Taşımacılık tercihini bir kez daha Mercedes-Benz’den yana kullandı.

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Mengerler Otomotiv aracılığı ile gerçekleşen satışla Transay Taşımacılık filosuna 55 adet Mercedes-Benz Sprinter ekledi.

Mercedes-Benz Türk’ün Pazarlama Merkezi’nde gerçekleşen ve Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Grubu’nun 2016 yılında tek seferde yapılan en büyük alımı olma özelliğini de taşıyan teslimat töreni ile 55 adet Sprinter 15+1 araçlarını teslim alan Transay Taşımacılık, filosundaki Mercedes-Benz Sprinter sayısını 95 adede çıkartarak toplam araç sayısını 150 adede yükseltti.Teslimat törenine Transay Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Halim Aydın, Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Grup Direktörü Tufan Akdeniz, Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Filo ve Kamu Satış Kısım Müdürü Soner Gönültaş, 2. El Hafif Ticari Araç faaliyetlerini yürüten Used1 Satış Müdürü Faruk Özer ve Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Otobüs, Kamyon ve Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Kıvanç Sanrı, Mercedes-Benz Yetkili Bayii Mengerler Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Burak Ataman ve Mengerler Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Hüseyin Özcan katıldı.Transay Taşımacılık Firma Sahibi Halim Aydın törende, Mercedes-Benz Türk’e vermiş oldukları kaliteli hizmetten, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Mengerler Otomotiv’e katkılarından ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış oldukları kredi imkânlarından dolayı teşekkür etti. Aydın ayrıca, Transay Taşımacılık’ın filosundaki araç sayısını Mercedes-Benz marka araçlarla çoğaltmaktan gurur duyduklarını ve işbirliklerinin artarak devam etmesini temenni ettiklerini ekledi. Personel servis taşımacılığı sektöründe süreklilik gösteren büyüme hedefi ve yenilikçi yaklaşımla 27 yıldır hizmet verdiklerini belirten Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Türkiye’de sektöründe öncü, sayıları 300’ü aşkın kurumsal müşterimize, hizmet vermekteyiz. 2017 yılı hedefimiz 15 milyon TL’lik yeni yatırım yapmaktır. Bu planın 8,5 milyon TL’lik kısmını bugün yaptığımız 55 araçlık yeni alım ile hayata geçirmiş bulunmaktayız. Transay ailesi olarak bu yatırımlarımızın ülkemize ve tüm milletimize hayırlı olmasını ümit eder, devletimize olan sonsuz inancımızla 2017 yılının Türkiye’ye hayırlar getirmesini dileriz” dedi.Dinamik ve sürekli gelişmekte olan taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarına güvenli, konforlu ve düşük işletme maliyetine sahip hafif ticari araç modelleri ile hızlı ve etkin şekilde cevap veren Mercedes-Benz Türk, kredi, servis, bakım ve geri alım hizmetleriyle de müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak sektörün gelişmini desteklemeye devam ediyor.