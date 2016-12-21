Kaliteli paletler, lojistik sektörüne kazandırıyor

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21 Aralık 2016, 18:47

CHEP'in sunduğu kaliteli paletler sayesinde lojistik sektörü operasyon süreçlerini iyileştiriyor. Uluslararası standartlardaki bu paletler olası iş kazalarının önüne geçiyor ve iş yükünü önemli ölçüde azaltıyor.

Dünyanın önde gelen ekipman havuzlama hizmeti sağlayıcısı CHEP, oluşturduğu dünya standartlarıyla iş ortağı olduğu lojistik firmalarının maliyetlerini düşürerek kârlılık oranlarını artırıyor. Firmanın açıklamasına göre, müşterilerinin sermaye harcamalarını, zaman ve iş gücü maliyetlerini azaltarak stratejik önceliklerine ağırlık vermelerini sağlayan ve uzmanlık alanı ekipman havuzlama sistemini her geçen gün yaygınlaştıran CHEP, lojistik sektörünün de pazardaki ayrılmaz partneri olma misyonunu sürdürüyor. CHEP, Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla tedarik zinciri verimliliğini artırmak isteyen şirketler için stratejik çözümler geliştirmeye devam ediyor.

CHEP’in ekipman havuzlama sistemi, müşterilerin sevkiyat ve teşhir ihtiyaçlarına yönelik sunduğu uygun ölçü ve sayıda paleti perakendecilere, mağaza stok alanlarına kiralama imkânı sunarak sevk etmeleri esasına dayanıyor. Boşalan paletler CHEP servis merkezlerine transfer edilip bakım ve onarımdan geçirilerek havuzlama sistemine yeniden dâhil ediliyor. Böylece yeniden palet satın alma işine girmeyen ve ihtiyaçtan fazlasını almamış olan şirketler kâr oranlarını artırıyor.

Sürekli bakım ve onarıma gönderilen CHEP paletleri, diğer sistemlerde olduğu gibi satın alınıp kullanılmadıkları zaman veya eskidiklerinde depolarda tutulmak durumunda kalmıyor. Böylece şirketler, mevsimsel talep dalgalanmalarında, ekipman stoklama, stok açığı ve ekipman sürekliliği ile uğraşmadan mekândan ve zamandan, toplama aktarma gibi lojistik harcamalarından ciddi ölçüde tasarruf edebiliyor.

Nakliye iş birliğini güçlendiriyor



CHEP’in müşterileri, normal taşımacılık işleyişinde ürünlerini perakendecilere CHEP paletleri kullanarak teslim ediyor. Ürünleri ve paletleri teslim eden kamyonlar da yüksüz bir şekilde hizmet yerlerine geri dönüyor. Nakliye İş Birliği Projesi kapsamında, lojistik hizmetleri sağlayıcısı tarafından yönetilen araçlar, teslimat işlemlerini tamamladıktan sonra kullanım dışı kalan CHEP paletlerini perakendecilerden toplayarak veya en yakın CHEP servis merkezinden kullanıma hazır olan paletleri alarak palet talep eden uygun bir noktaya teslimatını gerçekleştiriyor. Bu işlem sayesinde tırların yüksüz kat ettiği mesafe ortadan kaldırılarak hem karbon (CO2) salınımı hem de taşımacılık maliyetleri büyük oranda azalıyor.