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DHL Express Türkiye'ye yeni CEO

DHL Express Türkiye'ye yeni CEO

Tarih 21 Aralık 2016, 18:37

DHL Express, Türkiye'de yaklaşık 4 yıldır Markus Reckling liderliğinde sürdürdüğü faaliyetlerine Claus Lassen ile devam edecek.

Türkiye’de DHL Express’in liderliğini Mart 2013’te devralan, tutkulu ve yenilikçi liderlik tarzıyla DHL Express Türkiye’ye pek çok başarı kazandıran Markus Reckling bayrağı, 1 Ocak 2017 itibariyle, DHL Express Danimarka CEO’su olarak görev yapan Claus Lassen’e devrediyor. Markus Reckling, DHL çatısı altında görevine, DHL Express Almanya CEO’su olarak devam edecek.

DHL ailesine 1986 yılında kurye olarak dahil olan Claus Lassen, gümrük ve ihracat birimlerinde görev yaptıktan sonra 1992 yılında İstasyon ve Operasyon Müdürü oldu. Beş yıl sonra DHL Express Litvanya Genel Müdürlüğü’ne atanan Claus Lassen, İskandinav ülkeleri için Ticari Ürün Müdürü ve daha sonra Pazarlama İletişim Başkanı olarak görevlendirildi. İsveç’te yürüttüğü bu görevin ardından Bağımsız Devletler Topluluğu ve Güneydoğu Avrupa (CISSEE) Bölgesi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı. Kariyerine, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Rusya dışındaki Güneydoğu Avrupa Bölgesi Direktörü ve eş zamanlı olarak Hırvatistan Ülke Müdürü olarak devam eden Claus Lassen, bu bölgede önemli başarılara imza attıktan sonra, 2010 yılından bu yana Danimarka CEO’su olarak görev yapmaktaydı.


DHL Express Avrupa çatısı altında üst düzey yönetim seviyelerinde farklı sorumlulukları başarıyla yerine getiren Claus Lassen, 2017 yılı itibariyle kariyerine Türkiye’de devam edecek.

 

 

 

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