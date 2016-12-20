Aston Martin DB11 Türkiye'de

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20 Aralık 2016, 19:46

86'ncı Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkmasıyla birlikte yoğun ilgiyle karşılanan Aston Martin DB11 Türkiye yollarına iniyor.

Yeni Aston Martin DB11, 86. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkmasıyla birlikte yoğun ilgiyle karşılanarak Türkiye’den rekor ön sipariş aldı. Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar; ünlü “DB” neslinin amiral gemisi olarak tasarlanan Aston Martin DB11’in teslimine Aralık ayı itibariyle başladı. Dünya piyasaları ile aynı anda İstanbul Yeniköy’de bulunan Aston Martin Türkiye showroomunda satışa sunulan DB11 ilk günden tüm ziyaretçileri büyüledi.

Aston Martin tarafından tasarlanan 5,2 litrelik ikiz turbolu V12 motorundan güç alan DB11, otomotiv yazarları tarafından test edildikten sonra performansına dair yorumları tüm Aston Martin ailesini gururlandırdı. Aston Martin için yeni bir tasarım çağının müjdecisi olan DB11; DB2/4, DB5 ve yakın geçmişte James Bond için özel olarak tasarlanan DB10 gibi diğer modellerinde de ön plana çıkan estetiğiyle marka için bir dönüm noktası niteliği taşıyor. DB11, yepyeni tasarım serisiyle şekil ve işlev arasındaki ilişkiye yeni bir boyut kazandırırken modelin bu ayrıcalıklı özellikleri tüm yorumlarda en dikkat çekici noktaları oluşturuyor.

600 beygir 700 NM tork

Aston Martin DB11 öncü aerodinamiğiyle, canlı ve ayrıcalıklı bir tasarım anlayışını gözler önüne sererken yeniden tasarlanan 5,2 litrelik çift turbolu V12 motoruyla Aston Martin tarihindeki en güçlü, en verimli ve en dinamik DB modeli oluyor. 600 BHP ve 700 Nm’lik torku, DB11’i bugüne kadar üretilen en güçlü DB modeli olurken, 320 km’lik maksimum hız ve 0-100 hızlanmasını ise 3,9 saniyede tamamlıyor. Akıllı tümsek aktivasyonu ve dur-başla teknolojisi sayesinde bu güç, büyük ölçüde geliştirilen verimlilikle destekleniyor.

El işçiliğinin altına gizlenen performans

DB11, kendine has zarif tasarımı ve yeni çift turbolu V12 motorunun muazzam performansından yararlanmak için, DB11’in şasisi, süspansiyonu, direksiyon sistemi ve elektroniği yeniden ele alındı ve yeni temel teknolojiler kullanıldı. GT, Sport ve Sport Plus adlı çoklu dinamik sürücü modları, motor tepkisini ilerici bir anlayışla yoğunlaştırıyor. 8 vitesli otomatik ZF şanzımanı, yeni elektrikli direksiyon sistemi ve fren esnasında Tork Yönlendirme teknolojisiyle daha yüksek çeviklik sunarken adapte edilebilir sönümleme teknolojisini de güçlendirdi.

Aston Martin AeroBladeTM ile beslenen hava freni

Ön kısımda yer alan çift çeneli döner kaporta, karakteristik LED ön farlar ve ünlü Aston Martin ızgarasının vurgulu hatları bunların en önemlileri arasında yer alıyor. A sütunundan C sütununa kesintisiz ilerleyen tavan kaplamaları sayesinde profili de aynı şekilde göz alıyor. Sade hatları arkaya doğru devam ediyor ve cesurca tasarlanmış arka farlarla yumuşak bir biçimde biraraya gelen eğimli bagaj kapağı yeni ve belirgin bir grafik oluşturuyor.

Yenilikçi aerodinamik yapısı, kasa üzerinde hava akışını zekice ileterek estetik devrimde üzerine düşeni yaparak, DB11’in düzenli yüzeylerini korurken aracın sarsılmazlığına katkı sağlıyor. Tekerlek kemerinin içindeki yüksek basınçlı havayı, yeniden tasarlanan gizli bir hava deliğiyle dışarı atan solungaç görünümlü “Curlicue” kıvrım sayesinde öndeki yük azalıyor. Aynı zamanda, C sütununun bağlantı noktasında yer alan gizli hava girişleriyle beslenen güçlü hava freni Aston Martin AeroBladeTM de arkadaki yükü azaltıyor.



Yenilikçi teknolojik donanım

Gerçek bir 21. yüzyıl Aston Martin modeli olan DB11, teknik ortak Daimler AG ile birlikte geliştirilen en son teknolojiyi en yüksek kalite ve el işçiliğiyle sunuyor. Renkli 12” TFT LCD ekranın kullanıldığı yeni gösterge paneli, araçla ilgili birincil bilgileri tam açıklıkla ifade ederken, ortaya konumlandırılmış 8” TFT ekran ise bilgi ve eğlenceye hizmet ediyor. Karakter tanıma, çoklu dokunma ve hareket desteği sunan isteğe bağlı dokunmatik yüzeyin yanı sıra döner kontrolle kumanda edilen yeni uydu navigasyon ve ses sistemi her zamankinden daha etkili. Yeni otomatik park yardımı özelliği ve 360 derecelik kuş bakışı kamera, düşük hızlarda güvenli manevra yapma imkanı tanıyor ve aynı şekilde aracın bilgi-eğlence sistemi tarafından kontrol ediliyor.

Daha geniş kapı açıklığı, özellikle baş ve arka kısımda daha geniş yolcu alanı, arka kısımda iki çocuk koltuğunun yerleştirilebileceği tam entegre ISOFIX takma noktaları ve el çantasıyla iki büyük bavulu alabilecek kadar geniş bagaj kısmıyla DB11 gerçek bir “Grand Tourer” niteliğinde. Tonlama ve doku açısından huzur veren, dikkatle koordine edilmiş tonlardan keskin kontrastlara uzanan bir yelpazede sınırsız sayıda seçenek arasından tercih sunuyor.

