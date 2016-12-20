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UND: Bu alçakça terörist saldırıyı lanetliyoruz

20 Aralık 2016, 17:03

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'a karşı dün akşam Ankara'da, katıldığı bir kültürel etkinlik sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrendik.



Bu alçakça terörist saldırıyı lanetliyoruz.

Büyükelçi Karlov, Türkiye’de zor bir dönemde son derece başarılı çalışmalar yürütmüş, gerek şahsi gerek mesleki özellikleriyle tüm devlet kademesinin takdirini kazanmış önemli bir diplomattı. Anısı her zaman bizimle olacaktır.



Bu saldırının Türkiye-Rusya dostluğunu gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Türkiye, Rusya’yla ve tüm diğer ortaklarıyla birlikte terörizmle mücadele için her türlü çabayı kararlılıkla göstermeye devam edecektir.



Bu zor günde Sayın Putin’in şahsında tüm dost Rus halkına ve devletine en kalbi taziyelerimizi iletiyor, Büyükelçi Karlov’un ailesine başsağlığı dileklerimi sunuyoruz.







Çetin NUHOĞLU

UND Yönetim Kurulu Başkanı









