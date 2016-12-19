Tırsan yurtdışından gelen misafirlerini ağırlıyor

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19 Aralık 2016, 20:39

Kässbohrer Macaristan Bayisi TTC M1 Budapest Kft. ve İsrail Bayisi Automotive Industries T.R (2013) Ltd. müşterileri Tırsan Adapazarı fabrikasını gezerek bilgi aldı.

Farklı ürün gruplarından oluşan treylerlerini 55’ten fazla ülkeye ihraç eden Tırsan’ın Adapazarı üretim tesislerini gezen ziyaretçiler, üretim süreçleri hakkında bilgi alırken, sergilenen K.SHG.L, K.SLS 3, K.SCS.M, K.STC 30, K.SPL, K.SPW 0N, K.SPW 3N, K.SHF.S ve K.SLA 3 araçlarını incelediler.Tırsan, yapılan fabrika ziyaretlerinde yurtdışından gelen misafirlerinin Tırsan üretim süreçleri ve Ar-Ge altyapısı hakkında detaylı bilgiler edinmesini amaçlıyorr. Fabrikanın çalışma prensipleri ve sistemini öğrenen bayiler ise sistemin nasıl işlediğini bildikleri için müşterilerinden gelen araç siparişlerini bu bilgiler doğrultusunda veriyor.21-13 Aralık tarihlerinde ise Tırsan, Kässbohrer Kore bayisi olan SURIM ve misafirlerini Tırsan Adapazarı Fabrikasında ev sahipliği yapacak.