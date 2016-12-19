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GEFCO, CMS Jant Sanayi'ye jant tedariği sağlıyor

GEFCO, CMS Jant Sanayi'ye jant tedariği sağlıyor

Tarih 19 Aralık 2016, 19:49

Endüstriyel lojistik ve otomotiv lojistiğinde Avrupa'da lider GEFCO, CMS Jant Sanayi için İzmir'den Avrupa'ya uzanan lojistik operasyon hizmeti sunuyor.

GEFCO Türkiye, otomotiv sektörünün önemli jant üreticilerinden CMS Jant Sanayi ile önemli otomotiv firmalarının Avrupa’daki fabrikalarına jant tedariği sağlıyor. 2016 yılında başlayan proje kapsamında 150 TIR’dan fazla jant Fransa, İspanya ve İtalya’daki fabrikalara teslim edildi. Ocak 2017’ye kadar sürecek olan projede toplamda 250 bin adetten fazla jantın teslimi gerçekleştirilecek.

Otomotiv lojistiğinde Avrupa’da lider GEFCO, işbirliği kapsamında CMS Jant’ın tüm lojistik operasyon sürecinden sorumlu olacak. CMS Jant’ın düzenli araç tedariği, ürünlerinin sürekli izlenebilirliği ve tek bir kontakt kişi ile geri bildirim gibi ihtiyaçlarını titizlikle yerine getiren GEFCO, kritik durumlardaki proaktif yaklaşımı ile, kesintisiz hizmet sağlıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan GEFCO Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serkan Çelik: “CMS Jant dünya markalarına üretim yapan, Türkiye’nin en büyük jant üreticisi firmalarından biri. Başarı ve planlama odaklı CMS Jant ile GEFCO’nun lojistik mühendisliği arasında büyük benzerlikler bulunuyor. Bu projenin daha ileri ki dönemlerde artacak işbirliğimizin bir başlangıcı olduğuna inanıyoruz” dedi

 

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