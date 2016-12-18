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Hem karda hem buzda Pirelli

Hem karda hem buzda Pirelli

Tarih 18 Aralık 2016, 19:23

Pirelli, kış sporlarının iki popüler branşı Dünya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası ile Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'na sponsor oldu.

Çoğu kar ve buz ortamında gerçekleşen 300’den fazla motorsporu şampiyonasında yer alan Pirelli, kış sporlarının önemli şampiyonalarına da destek vermeye devam ediyor. Dünyanın önemli spor turnuvalarından Dünya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası ile Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası’na sponsor olan Pirelli, İtalya, İsviçre ve Rusya'da gerçekleştirdiği desteklerine de devam ediyor.

Dünya Alp Disiplini Şampiyonası sponsorluğu için Uluslararası Kayak Federasyonu ile üç yıllığına anlaşan Pirelli, Dünya Şampiyonası’nın 2017, 2019 ve 2021 serilerine eşlik edecek. Pirelli’nin kırmızı ve sarı renklerine boyanacağı yarışlar, 2017’de Saint Moritz, 2019’da Åre ve 2021 yılında Cortina’da gerçekleşecek. P Lunga’nın renklerinin dalgalanacağı ilk buluşma olan ve 6-19 Şubat tarihleri arasında Saint Moritz'de gerçekleşecek yarışta 70 ülkeden toplam 600 sporcu bir araya gelecek. Yarış dünya çapında bir milyondan fazla seyirci tarafından izlenecek.

İsviçre Kayak Federasyonu ile gerçekleştirdiği sponsorluğu 7’inci yılında da devam ettiren Pirelli, İtalyan Kış Federasyonu ile gerçekleştirdiği anlaşma çerçevesinde 2017’de gerçekleşecek olan uluslararası turnuvalarda da İtalyan oyunculara destek verecek.

2016 yılında Rusya’da gerçekleşen Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası’na sponsor olduktan sonra bu spor dalında yatırımlarına devam kararı alan Pirelli, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) olan anlaşmasını 2021’e kadar uzattı. 5 dünya şampiyonasını kapsayan anlaşmanın ilk ayağı 2017 yılı Mayıs ayında Köln ve Paris’te gerçekleşecek. Diğer şampiyonlar ise; 2018’de Danimarka’da, 2019’da Slovakya’da, 2020’de İsviçre’de gerçekleşecek. 2021’deki tunuvanın resmi adayları arasında ise Finlandiya ve Rusya yer alıyor.

Kayak finallerinde yamaçlarda yer alan Pirelli renkleri, Buz Hokeyi’nde yarışan sporcuların sırtında da yer alacak.

 

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