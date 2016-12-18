Skoda'dan yeni yıl kampanyası

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18 Aralık 2016, 19:16

2016 yılının birbirinden cazip son fırsatları Türkiye geneline yayılmış tüm Skoda Yetkili satıcılarında müşterilerini bekliyor.

Skoda, Aralık ayında tüm modellerinde özel fiyat avantajları ile kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Skoda, Fabia, Rapid & Rapid SB, Yeti ve Octavia modellerinde yeni ÖTV düzenlemesi sonucu ortaya çıkan fiyat artışını karşılıyor.



“Yılın otomobiline yılın fırsatı”

Türkiye'de OGD tarafından yılın otomobili seçilen Superb'te ise Aralık ayı fırsatları 1,4 TSI ve 1,6 TDI motora sahip versiyonlarda 3.000 TL, 2,0 TSI ve TDI motor seçeneklerine sahip versiyonlarda ise 6.500 TL’ye ulaşıyor.

Skoda’da kampanya fırsatları indirimlerle bitmiyor. Kampanya dahilindeki fiyat indirimlerine ek olarak tüm modellerde geçerli olmak üzere ŠKODA Finans ile 30.000 TL 12 ay yüzde 0,97 faiz imkanından yararlanılabilecek.

