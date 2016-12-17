Ford Trucks Dubai'de yeni modellerini sergiledi

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17 Aralık 2016, 19:59

Global adımlarını güçlendiren Ford Trucks, Dubai'de düzenlenen Big5 Fuarı'nda 2017 model araçlarını Orta Doğu'lu müşterileriyle buluşturdu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen ve bölgenin en prestijli inşaat fuarı Dubai Big5’ta yerini alan Ford Trucks, 2017 model 1843T çekicisinin yanısıra, İnşaat Serisi 4143M ve 3543M mikser modellerini de sergiledi. Ford Trucks, fuara Abu Dhabi ve Dubai distribütörlüğünü yürüten iş ortağı Al Tayer Motors ile katıldı.

Fuarda konuşma yapan Ford Trucks Uluslararası Pazarlar Direktörü Emrah Duman, “Ford Trucks İnşaat Serisi sunduğu özellikleriyle, tek bir amaç için, müşterilerimizin projelerini daha dayanıklı ve verimli kılmak üzere geliştirildi. Tesis yatırımlarımıza odaklanarak bölgedeki ağımızı genişletiyoruz. Satış sonrası hizmetlerimizi iyileştirerek, müşterilerimize daha kısa sürede yardımcı olabileceğiz.” dedi.