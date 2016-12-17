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SEAT Ateca, Avrupa'nın en iyisi seçildi
17 Aralık 2016, 19:50
Her yıl 'en uygun fiyata en iyi otomobili' seçen Autobest, SEAT'ın ilk SUV modeli Ateca'yı, 2017'nin en iyi otomobili seçti.
Avrupalı 31 otomobil gazetecisinin oyuyla bu yıl 16’ncısı düzenlenen Autobest Ödülleri’nin sonuçları açıklandı. Her yıl “en uygun fiyata en iyi otomobili” belirlemeyi hedef alan Autobest’in bu yıl kazananı SEAT Ateca oldu.
SEAT’ın geliştirdiği ve satışa sunduğu ilk SUV model olan Ateca, Autobest jürisi tarafından yeni araç sahibi olmak isteyenler için, tasarım, konfor, kullanım kolaylığı, yetkili satıcı ve servis ağı ile satın alınacak en iyi otomobil olarak değerlendirildi.
Ateca’nın SEAT için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen SEAT Başkanı Luca de Meo, “Tasarım DNA’mızı en iyi şekilde yansıtan ve müşterilerimize mükemmel bir mobilite deneyimi yaşatan ATECA ile yeni bir segmente adım attık. Bu model markamızı üst sıralara taşıyacak. Bu ödül ile de doğru yolda olduğumuzu bir kez daha teyit etmiş olduk” diye konuştu.
Çok yönlülüğü kazandırdı
Ateca’nın çok yönlülüğü bu prestijli ödülü almasında büyük rol oynadı. Ateca’ya Autobest’i kazandıran çok kapsamlı teknoloji seçenekleri içinde, 115 hp ile 190 hp arasında değişen benzinli ve dizel motorlar, Full LED farlar, yenilikçi Trafik Sürüş Asistanı ve Şehir İçi Acil Frenleme Fonksiyonu gibi geniş güvenlik ekipmanları, 8 inç dokunmatik ekran ve Full Link bağlanabilirlik özelliğine sahip son nesil bilgi-eğlence sistemleri sayılabilir.
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