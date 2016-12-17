Karsan'dan Balıkesir'e 21 adetlik teslimat

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17 Aralık 2016, 19:39

Karsan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne 11 adedi Atak ve 10 adedi Jest olmak üzere toplam 21 adet araç teslimatı gerçekleştirdi.

Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve Bursa’da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, Balıkesir’deki teslimatlarına da aralıksız devam ediyor. Karsan son olarak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne 21 adet araç teslimatı daha gerçekleştirdi.

Balıkesir Toplu Taşıma’da (BTT) kullanılmak üzere teslim edilen 11 adet Atak otobüsü ve 10 adet Jest minibüsü düzenlenen törenle hizmete alındı. Teslimat törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Meclis Üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı, Ulaşım Daire Başkanı ve Karsan Pazarlama Genel Müdürü Muzaffer Arpacıoğlu , Karsan Satış Müdürü Kaan Erkırtay, Kamu Satış Müdürü Adem Ali METİN ve vatandaşlar katıldı.

Teslimat töreninde konuşan Karsan Pazarlama Genel Müdürü Muzaffer Arpacıoğlu, “Balıkesir’in bizim için ayrı bir yeri var.. Alçak tabanlı, engelli erişimli, kamera kayıt özellikli, USB şarjlı yenilikçi araçlarımızla Balıkesir halkına en iyi hizmeti sunmaktayız . Artık Karsan markasıyla bütünleşmiş olan şehrimizde her gün 400’e yakın Karsan aracı Balıkesirlileri evlerine, işlerine ve okullarına taşıyor. Diğer yandan satış sonrası hizmetlerde de herzaman kullanıcılarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz” dedi.

