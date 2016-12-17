CMS Türkiye İnovasyon Ligi Şampiyonu

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17 Aralık 2016, 19:28

CMS Grubu Inovalig 2016 İnovasyon Liderleri Yarışması'nda ''İnovasyon Stratejisi'' kategorisinde Türkiye birincisi oldu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 5’inci Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında verilen İnovalig Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye genelinde 761 firmanın inovatif çalışmalarıyla başvurduğu ödüllerde, CMS Grubu İnovasyon Stratejisi kategorisinde, Türkiye birinciliğini elde etti.

Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi

CMS Jant ve makina San. A.Ş Genel Müdürü Gürsel Can’a, birincilik ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. CMS, geçen yıl aynı kategoride 11’inci sırada yer almıştı. CMS’ nin geçen 1 yıllık süre boyunca yenilikçi ve inovatif yaklaşımlarını, yatırımlarını artırdığını söyleyen Gürsel Can, kısa bir sürede birinci olmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Müşteri beklentisi, şirket stratejisi ve Ar-Ge birbiriyle entegre

İnovalig Ödülleri kapsamında markalar inovasyon ile ilgili yaptıkları çalışmaları da değerlendirme heyeti ile paylaştı. CMS, yaptığı sunumda grup olarak stratejilerinin müşteri beklentileri, şirket stratejileri ve Ar-Ge Merkezi çalışmalarının birbiriyle entegre olarak sürdürüldüğünü, her türlü araştırma ve kararın bu üçlü çark içinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

AR-GE’ye her yıl 10 milyon TL



Yüzde yüz Türk sermayesi olan CMS Jant ve Makina San. A.Ş., Pınarbaşı ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Çiğli tesislerinin yanı sıra, CMS Jant Sanayi ise Gaziemir Ege Serbest Bölge’deki tesisiyle İzmir’de üç ayrı noktada üretim yapıyor. Yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan CMS Grubu, AR-GE çalışmalarına her yıl 10 milyon TL’den fazla kaynak ayırıyor.

