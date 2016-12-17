TEMSA inovasyonun da lideri

Anasayfa » Güncel

17 Aralık 2016, 19:12

TEMSA, TİM tarafından düzenlenen, 5'inci İnovasyon Haftası kapsamında gerçekleşen İnovalig Ödülleri'nde, ''İnovasyon Kaynakları'' kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

TEMSA, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen, 5’inci İnovasyon Haftası kapsamında gerçekleşen İnovalig Ödülleri’nde, “İnovasyon Kaynakları” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEMSA’nın ödülünü Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’ya verdi.

İnovasyon Haftası’nda aldıkları ödülden gurur duyduklarını belirten TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, “Bu ödüller bizi önümüzdeki süreçte daha da başarılı olmaya yönelik motive ediyor ve daha fazla çalışmaya itiyor. Bu yüzden kurumumuz adına, çalışanlarımız adına büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

Teknoloji lideri TEMSA

Aselsan ile geliştirdikleri Türkiye’nin yüzde 100 yerli ilk elektrikli otobüsünün lansmanını 7 Aralık’ta gerçekleştirdiklerini belirten TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “2015 Şubat ayında Aselsan ile başlayan iş birliği süreciyle yüzde 100 yerli ilk elektrikli otobüsü tanıttık. Ülkemiz için fark yaratmaya odaklandık. Smart Mobility platformu bu anlayışın ilk adımı oldu. Kentleşme süreciyle birlikte değişen ihtiyaçlara hızlı çözümler sunmak, TEMSA’nın öncelikleri arasında yer alıyor. Daha çevreci ve daha ekonomik ürünler için çalışmalarımızı hızlandırdık. Avenue iBUS akıllı şehirlere yönelik ilk adım oldu. Bunu MD9 electriCITY ve Avenue EV izledi. 2017 yılında elektrikli otobüs modelimiz 4’e çıkacak. TEMSA önümüzdeki süreçte sadece araç üretiminde değil, teknolojinin tüm süreçlerinde yine ülkemiz için fark yaratacak çözümler üretmeye devam edecek. Rekabette her zaman bir adım önde ve teknolojik alanda lider marka olmaya da devam edecek.”

Çelik, 5’inci İnovasyon Haftası’nda, Akıllı Şehirler “Smart Cities” panelinde akıllı şehirlere çözümler içeren akıllı otobüs, elektrikli otobüs ve akıllı fabrika programlarından oluşan TEMSA Smart Mobility Platformunu aktardı. Panel sonrasında TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik ve panel katılımcıları tarafından “Geleceğin Ulaşımını Sen Şekillendir!” Açık İnovasyon Yarışması'nın finalistleri ödüllendirildi.



