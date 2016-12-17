Hödlmayr 2017'de Türkiye'ye yatırımlarını artıracak

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17 Aralık 2016, 19:04

Araç lojistiğinin önemli kuruluşlarından biri olan Hödlmayr, Türk iştiraki Hödlmayr Nakliyat ve Ticaret Ltd. öncülüğünde 2017 yılında Türkiye yatırımlarını artıracak.



İstanbul’da kendi şubesi ile 6 yıldır faaliyet gösteren Avusturya merkezli Hödlmayr Nakliyat, 2017 yılında yatırımlarını artırmayı hedefliyor. 2016’nın Türkiye faaliyetleri için zorlu bir yıl olduğunu söyleyen Hödlmayr Nakliyat Genel Müdürü Hande Gaye Çarıkçı, ekonominin yeniden hız kazanmasıyla faaliyetlerinde iyileşme görüldüğünü ve şirketler grubu yöneticilerinin geleceğe dikkatli ve iyimser baktıklarını açıkladı. Bu sayede de yatırımlarını artırma planlarının bulunduğundan söz eden Çarıkçı, “Bu zorlu piyasa ortamına rağmen bu yıl da bir önceki yılın seviyesini yakalayabiliriz gibi görünüyor. Bunu hiç şüphesiz müşterilerimizle olan şeffaf, devamlı bilgi alışverişine ve iletişimimize borçluyuz. Olası zorlukların üstesinden gelmenin en iyi yolu, sadece sürekli diyalog ve tutarlı iş birliğidir. Hödlmayr grubunu olarak başarı reçetemizi bu koşulları yerine getirmemize bağlıyoruz” diye konuştu



Doğuş Otomotiv ve Borusan Otomotiv gibi Türkiye’nin en büyük otomobil ithalatçıları ve satıcılarının Hödlmayr İstanbul iştirakinin müşterileri arasında yer aldığını dile getiren Çarıkçı, hedeflerinin pazar payını genişletmek olduğunu kaydetti. Türkiye’deki otomotiv piyasasının en umut verici sektörlerden biri olarak kabul edildiğini ifade eden Çarıkçı, sektörün Türkiye’de yıllık 1,4 milyon adet araç üretimiyle yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.



Orta vadeli hedeflerinin pazar payını yüzde 15’e çıkarmak olduğunu aktaran Hödlmayr Yönetim Kurulu Başkanı Johannes Hödlmayr, Kasım ayı sonunda lüks araçlara getirilen özel tüketim vergisi zammının yeni bir belirsizlik faktörü olduğunu dile getirdi.



Sürekli bir büyüme için yatırımlara devam edilmesinin bir zorunluluk olduğunu bu nedenle önümüzdeki yıl filolarını genişleteceklerini kaydeden Çarıkçı, “Önümüzdeki yıllarda karşılaşacağımız diğer önemli bir konu ise; nitelikli sürücülerin işe alınmasıdır. Araba taşımacılığında faaliyet gösteren sürücüler, sıradan taşımacılık koşullarının ötesine uzanan birtakım koşulları sağlamak zorundadır. Diğer bir deyişle; yükleme, indirme ve yeterli araç güvenliği konularına hakim olmalıdır. Bu nedenle, uzmanlık eğitimi ve mesleki eğitim büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bir iş ortağımızla birlikte bir sürücü akademisi kurmak için harekete geçtik" diye konuştu.



