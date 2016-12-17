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Hödlmayr 2017'de Türkiye'ye yatırımlarını artıracak
17 Aralık 2016, 19:04
Araç lojistiğinin önemli kuruluşlarından biri olan Hödlmayr, Türk iştiraki Hödlmayr Nakliyat ve Ticaret Ltd. öncülüğünde 2017 yılında Türkiye yatırımlarını artıracak.
İstanbul’da kendi şubesi ile 6 yıldır faaliyet gösteren Avusturya merkezli Hödlmayr Nakliyat, 2017 yılında yatırımlarını artırmayı hedefliyor. 2016’nın Türkiye faaliyetleri için zorlu bir yıl olduğunu söyleyen Hödlmayr Nakliyat Genel Müdürü Hande Gaye Çarıkçı, ekonominin yeniden hız kazanmasıyla faaliyetlerinde iyileşme görüldüğünü ve şirketler grubu yöneticilerinin geleceğe dikkatli ve iyimser baktıklarını açıkladı. Bu sayede de yatırımlarını artırma planlarının bulunduğundan söz eden Çarıkçı, “Bu zorlu piyasa ortamına rağmen bu yıl da bir önceki yılın seviyesini yakalayabiliriz gibi görünüyor. Bunu hiç şüphesiz müşterilerimizle olan şeffaf, devamlı bilgi alışverişine ve iletişimimize borçluyuz. Olası zorlukların üstesinden gelmenin en iyi yolu, sadece sürekli diyalog ve tutarlı iş birliğidir. Hödlmayr grubunu olarak başarı reçetemizi bu koşulları yerine getirmemize bağlıyoruz” diye konuştu
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