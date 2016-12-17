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TEMSA'dan Sakarya VİB Turizm'e 7 Safir Plus

TEMSA'dan Sakarya VİB Turizm'e 7 Safir Plus

Tarih 17 Aralık 2016, 18:54

Sakarya VİB Turizm, filosuna 2+1 koltuk düzenli 7 adet Safir Plus ekledi. Firma 2017 yılında da yeni Safir Plus yatırımları planlıyor.

TEMSA, Sakarya Otogarı’nda 12 Aralık Pazartesi günü düzenlenen törenle Sakarya VİB Turizm’e 7 adet 2 +1 koltuk düzenli Safir Plus teslim etti. Araçların teslimi için yapılan törene Sakarya VİB Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Azder, Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Müdür Adnan Kayabaş, Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali Şube Müdürü Abdurrahman Yıldız, TEMSA Otobüs Satış Müdürü Baybars Dağ ve Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci katıldı.


Sakarya VİB ilk kez TEMSA yatırımı yaptı

20 yıldır ilk defa farklı bir marka otobüs yatırımı yaptıklarını belirten Sakarya VİB Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Azder, TEMSA tercihlerinde en önemli etkenin 2+1 koltuk düzeninde TEMSA’nın 41 koltuk imkânı sunması olduğunu belirtti. Filolarında toplam 50 adet araç bulunduğunu da belirten Azder, 2017 yılında yine Safir Plus yatırımları planladıklarını vurgulayarak, “Yolcu bilet alırken 2+1 koltuklu araç talep ediyor. Biz de yolcumuzun bu talebine cevap verebilmek adına 2+1 koltuk düzenine sahip araç yatırımı yaptık. Yaptığımız araştırmalar bizi TEMSA yatırımına yöneltti. 2017 yılında filonun tamamını TEMSA araçlardan oluşturabiliriz. Hizmet sürecinde kaliteden taviz vermeden faaliyetlerimizi yürütmemiz nedeniyle, yolcumuzun sayısında düşme olmuyor. Yöresel firma olmamız da bize avantaj sağlıyor. Bu araçlar, Sakarya merkezli İzmir, Bodrum, Marmaris ve Ankara hatlarında hizmet verecek. İstanbul - Adapazarı hattında günlük 75 seferimiz var. Adapazarı - Ankara 10 sefer, Adapazarı’ndan İzmir, Bodrum, Antalya, Giresun, Artvin olmak üzere de Adapazarı merkezli günde 75 seferimiz var” dedi.

 

Hedef, Sakarya VİB Turizm’in filosunun tamamının TEMSA marka araçlardan oluşması

TEMSA Otobüs Satış Müdürü Baybars Dağ, “Bugün bizim için de, Sakarya VİB Turizm için de önemli bir gün. 7 adet Safir Plus aracımız hayırlı olsun. Sakarya VİB’in bizim için ayrı bir önemi var. Bu teslimatın, diğer yöresel firmalar açısından örnek oluşturacağını düşünüyoruz. Hedefimiz, Sakarya VİB filosunun tamamını Safir Plus araçlardan oluşturmak” dedi.

 

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