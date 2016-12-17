Avrupa'da her üç araçtan biri Continental lastikleri kullanıyor

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17 Aralık 2016, 18:47

Avrupa'da üretilen her üç yeni araçtan birine, orijinal ekipman olarak Continental lastikleri takılırken, pek çok seçkin tuning firması Hannover'li lastik uzmanı Continental'e güveniyor.

Continental’in orijinal ekipman pazarına sunduğu lastiklerde aldığı onay yüzdesinin 1994 yılından günümüze kadar dört katına çıkmış olması markanın neden tercih edildiğinin en önemli göstergesi olarak öne çıkıyor. Avrupa'da üretilen her üç yeni araçtan birine, orijinal ekipman (OE) olarak birinci sınıf Continental lastikleri takılırken, Avrupa'nın pek çok seçkin tuning firması Hannover’li lastik uzmanı Continental’e güveniyor.

AB ülkelerinde, aralarında BMW, Fiat, Mercedes, Porsche, Renault ve Volkswagen'in de bulunduğu neredeyse tüm otomobil üreticileri, kompakt şehir otomobili, limuzin, spor otomobil ve SUV araçları için istenen güvenlik rezervleri, özel yol tutuşu özellikleri ve düşük yakıt tüketimi sunan lastikleri Continental’e özel olarak tasarlatıyor.

Continental uzun yıllardır OE sektörünün liderleri arasında yer alıyor. Continental lastiklerini onaylayan üretici sayısı ise her geçen gün artıyor: 1994 yılında piyasaya sürülen ilk SportContact yaklaşık 100 onay alırken, bugun üretilen yeni Continental desenlerinin 400 civarında onay alması gelişimi net bir şekilde ifade ediyor. PremiumContact 6 ise, Continental markasının binek ve SUV araçlar için geliştirdiği en yeni birinci sınıf lastiği olarak kalitesi ile şimdiden çok sayıda araç üreticisinin dikkatini çekiyor.



Araç üreticilerinin lastik tedarikçilerinden talep ettiği özellikler sürekli artmakta. 1980’li yıllarda sportiflik, konfor ve kilometre performansı gibi özellikler öne çıkarken, günümüzde bunlara SSR ve Seal gibi yeni teknolojilerin yanında, düşük yuvarlanma direnci, düşük iç gürültü seviyesi ve diğer ihtiyaçlar eklendiği gözlemleniyor. Tüm bunlar artık ayrı parametreler olarak değil, bir bütün halinde talep ediliyor. Aynı zamanda her otomobil modeli için gereken lastik onayı sayısı da artıyor. Örneğin, 1980 yılında ilk SUV araçlardan olan Land Rover III için 16 inç onaylı tek lastik bulunurken, bugün Porsche Macan için 18-21 inç arasında onaylı 20 ebat bulunuyor. Diğer birinci sınıf modellerde daha da geniş lastik seçenekleri yer alıyor.

Onay sayısındaki bu artışın pek çok farklı sebebi var. Artık otomobil modelleri daha geniş ekipman ve motor seçenekleri ile pazara sunuluyor. Doğal olarak bu durum, lastik ve jant ebatlarına da yansıyor. Ayrıca Ulusal ve bölgesel tüketici tercihleri de büyük rol oynamakta. Örneğin Avrupalı tüketiciler, kısa fren mesafesi, mükemmel yol tutuşu ve düşük yuvarlanma direnci beklentisi içerisindeyken; Asyalı sürücüler ise, bunun aksine konforun peşinde.