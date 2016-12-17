Martaş Grup'un filosu Brisa'ya emanet

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17 Aralık 2016, 18:37

Martaş Grup 700 aracı kapsayan filosu için Brisa'nın filolara özel çözümler sunan danışmanlık ve hizmet paketi Profleet'i kullanacak.

Martaş Grup, Brisa ile yaptığı işbirliğiyle filo verimliliğini bir üst noktaya taşıdı. Brisa’nın geliştirdiği Profleet danışmanlık ve hizmet paketini kullanmaya başlayacak Martaş Grup; ürün, servis hizmetleri, özel hizmetler ve danışmanlık desteği alacak. Üç yıl sürecek işbirliği kapsamında Martaş Grup’un teknisyen ve şoförleri Brisa’nın uzmanları tarafından lastik eğitimi alacak.

İşbirliği sözleşmesinin imza töreni Martaş Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Kurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Okan Kurt, Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay ve Brisa’nın Ankara bayisi Turan Lastik’in Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Turan’ın katılımıyla Sabancı Center’da gerçekleştirildi.

Martaş Grup ve Brisa yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay, şöyle konuştu: “Türk sanayisinde bir rol model olarak başlattığımız üretim şirketinden inovasyon şirketine dönüş sürecimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Hem sürdürülebilirlik, hem de digitalleşme alanındaki trendleri takip ederek, çevremize ve tüm paydaşlarımıza değer katacak projeler üretmeyi amaçlıyoruz. Yıllardır sunduğumuz filo yönetim çözümlerini tek çatı altında birleştiren Profleet kapsamında, filo müşterilerimizin operasyonel maliyetlerinde maksimum tasarruf sağlanmasına yönelik sürdürülebilir çözümler sunarak sosyal, ekonomik ve çevresel katma değerlerini yükseltiyoruz. İşbirliğimizle Martaş Grup’a vereceğimiz desteği en uygun maliyetlerle en yüksek performans ve en yüksek verimlilik olarak özetleyebiliriz. Bu vesileyle bize güvenen ve filo operasyonlarını Brisa çalışanlarının tecrübeli ellerine emanet eden Martaş Grup’a teşekkür ediyorum.”

'Brisa ile üç yıllık bir anlaşma yaptık'



İmza etkinliğinde konuşma yapan Martaş Grup Yönetim Kurulu Üyesi Okan Kurt, “1985 yılına dayanan Brisa olan iş ortaklığımız, bu işbirliği ile bir üst noktaya taşındı. Şirketimizin hızlı piyasada yaşayıp rekabet edebilmesi için filo verimliliği ve maliyet tasarrufu bizim için kritik noktalar. Profleet paketi ile Brisa’nın sunduğu hizmetlerin bize değer sağlayacağına inanıyoruz. Brisa ile üç yıllık bir anlaşma yaptık, daha uzun yıllar bu işbirliğini sürdürmeyi arzu ediyoruz” dedi.



Brisa’nın iş ortaklarından Turan Lastik Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Turan ise, “Martaş Grup ile yıllara dayanan güçlü bir iş ilişkimiz vardı. Kendi sektörlerinde öncü konumuna sahip bu iki güçlü kurumun bu kapsamlı işbirliğinden büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.