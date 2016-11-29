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Hyundai’den 40 yılda 23 Milyon İhracat Başarısı

29 Kasım 2016, 11:58

Hyundai, 1976 yılında başladığı ihracat serüveninin 40’ıncı yılını kutluyor. Bugüne kadar 23 milyondan fazla araç ihracatı gerçekleştiren Hyundai, her yıl 184’ten fazla ülkeye 1 milyondan fazla araç göndererek önemli bir kilometre taşına ulaştı.