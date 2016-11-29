Lojistikte Tüm Riskler Tek Poliçe İle Teminat Altında

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29 Kasım 2016, 11:51

Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh, aracılık ettiği lojistik tedarikçilerinin ağır sigorta maliyetlerini tek bir ürün ile ortadan kaldırıyor.

‘FFL, lojistik için hayati öneme sahip’

Marsh Türkiye CEO’su Hakan Kayganacı, lojistik sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmış olan ‘Freight Forwarder Liability (FFL) poliçesi ile lojistik tedarikçisinin nakliye, depolama, belgeleme, gümrük işlemleri, hata ve atlamalar, para cezaları, kâr kaybı, suiistimaller gibi sorumluluklarını tek bir poliçe ile sigortacı teminatının sağlanabildiğini ifade etti.Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh, lojistik sektörünün tüm risklerini tek bir poliçe ile teminat altına alıyor. Uzun yıllardır lojistik sektörüne özel çözümler üreten Marsh Marine Cargo ekibi Freight Forwarder Liability (FFL), yani Yük Taşımacılığı Sorumluluk Sigortası poliçesi ile lojistik tedarikçileri; nakliye, depolama, belgeleme, gümrük işlemleri, hata ve atlamalar, para cezaları, kâr kaybı, suistimaller gibi sorumlulukları tek bir poliçe ile teminat altına aldırabiliyor.FFL sigortasının uluslararası ticaret konvansiyonları ile paralel çalışan, lojistik hizmetlerindeki sorumlulukları bütünüyle kapsayan, sorumluluk esasına dayalı ve verilen hizmetler doğrultusunda eklemeler yapılabilen pratik ve uygun maliyetli bir sigorta olarak lojistik sektörünün temel ihtiyaçlarına cevap verebildiğini söyledi.50 bin araçlık filo ile AB’de ikinci Söz konusu ürün Türkiye için de oldukça önemli. Türkiye’den avantajlı coğrafi konumu sayesinde 4 saat uçuş mesafesinde 56 ülkeye ulaşılabiliyor ve 1.5 milyar insanın yaşadığı bu ülkeler, dünya ithalatının yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor. Bu da çok uluslu lojistik şirketlerinin Türkiye’ye yatırımının önünü açıyor ve lojistik sektörü hızla büyüyor.Kayganacı, bu avantajı sayesinde Türkiye’nin şu anda 50 bin aracı geçen filosu ile Avrupa'nın en büyük kara taşımacılığı filosuna sahip olduğuna dikkat çekti.Bu noktada ekipman ve tesislerin yanı sıra, lojistik tedarikçilerinin yaptıkları hizmet sözleşmelerinde önemli sorumlulukların altına imza attığına dikkat çeken Kayganacı, bunlar arasında ağır sigorta maliyetlerinin de bulunduğuna dikkat çekti. FFL’nin bu anlamda ülkemiz lojistik sektörü için hayati önem taşıdığının altını çizen Kayganacı, Marsh Analytics’in sağladığı istatistiklere dayalı ortak çalışma ile FFL sigortasının limit, muafiyet ve kapsamını şekillendirdiklerini ve birlikte belirlenen ürün için titiz market çalışması yaptıklarını anlattı. Kayganacı, “Sahip olduğumuz global sigortacı ağı ile müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yerel ve uluslararası uzman sigorta marketlerinden geniş kapsamlı teminatlar sağlıyoruz” dedi.Tüm bu avantajların yanı sıra Marsh Türkiye Oto Departmanı da, Türkiye’deki lojistik firmalarına en doğru çözümü sunmaya devam ediyor. Lojistik firmalarının ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde araç sigortası paketleri hazırlayan Marsh Türkiye Oto Departmanı şirketlerin filolarını trafik, kasko ve ek sorumluluk poliçeleriyle tam olarak güvence altına alıyor, hasar yönetimi konusunda da şirketlere aktif olarak destek oluyor. Ayrıca departman, hasar/prim analizleri sayesinde bir sonraki poliçenin yapısını oluşturabiliyor ve tüm operasyonel işleri teknoloji desteği ve uzman kadrosuyla yönetmeyi aralıksız sürdürüyor.