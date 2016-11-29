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Madrid’de atık toplama CNG’li Iveco Stralis ile beraber daha çevre dostu oluyor

Madrid’de atık toplama CNG’li Iveco Stralis ile beraber daha çevre dostu oluyor

Tarih 29 Kasım 2016, 11:41

Madrid Belediyesi filosuna atık toplamada kullanılmak üzere 109 adet CNG’li (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) Iveco Stralis ekledi.


Madrid’de yer alan Iveco fabrikasında üretilen araçlar dizel eşdeğerlerine göre %10 daha az karbondioksit, %95 daha az parçacık, %35 daha az nitro oksit salınımı yaparken yakıtta %40’a varan, Toplam Sahiplik Maliyetinde de %10’a varan tasarruf sağlıyor.
Madrid Belediyesi, atık toplamada kullanılmak üzere 109 adet CNG’li Iveco Stralis aldı. Araçlar Madrid’de yer alan Iveco fabrikasında özel olarak üretildi.
 
Araçlarda 330 beygirlik Iveco Cursor 8 sıkıştırılmış doğal gaz motoru ile retarderlı otomatik vites bulunuyor. Araçlar AD260S33YPS modelinde 640 litre, AD190S33/P modelinde ise 600 litre yakıt kapasiteli ve sekiz CNG silindire sahip. Stralis kamyonları aynı zamanda en güncel güvenlik teknolojilerini barındırıyor.
 
Fosil yakıtlardan çok daha temiz olan CNG, dizele göre %95 daha az parçacık, %35 daha az nitro oksit ve %10 daha az karbondioksit salınımı anlamına geliyor. Bu miktar yılda 85 ton ediyor.
Doğal gazlı motorlar sadece yakıt fiyatında değil, işletmede de daha ekonomik bir seçenek sunuyor: %40 yakıt tasarrufuyla Toplam Sahiplik Maliyetinde dizel bir araca göre %10 düşüş sağlanıyor.
Bugün İspanya’da 43 CNG, 19 LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) istasyonu var. Bu sayı İspanya’yı Avrupa’nın en çok sıvılaştırılmış gaz istasyonuna sahip ülkesi yapıyor. Bu istasyonlara ek olarak hem CNG hem LNG satışı yapılacak 9 istasyonun yapımı devam ediyor.
Iveco’nun alternatif doğal gazlı araçlardaki geliştirmeleri, üretimi ve satışı; 16 bin aracın ve 29 bin motorun üretildiği 20 yıllık bir deneyimin ürünü.

 

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