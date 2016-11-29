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Madrid’de atık toplama CNG’li Iveco Stralis ile beraber daha çevre dostu oluyor

29 Kasım 2016, 11:41

Madrid Belediyesi filosuna atık toplamada kullanılmak üzere 109 adet CNG’li (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) Iveco Stralis ekledi.