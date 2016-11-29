TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

Iveco’dan Selamoğlu’na 7 adet çekici

Iveco’dan Selamoğlu’na 7 adet çekici

Tarih 29 Kasım 2016, 11:34

Iveco’nun yetkili satıcılarından Öz Gözde Otomotiv Ankara OSTIM tesislerinde yapılan bir tören ile SELAMOĞLU firmasına 7 adet Stralis Hi Road çekici teslim etti.

Ankara ve bölgesine 100 adet çekici ile hizmet veren Ankara’nın önde gelen Nakliye firmalarından Selamoğlu Nakliyat A.Ş. Stralis çekicilerin en köklü kullanıcılarından olup geçmiş yıllarda filosunu IVECO ile güçlendirmek adına Stralis Hi-Road alımlarına devam etmiştir. Firmanın Satın alma Müdürü Süleyman Kale’nin katılımları ile gerçekleşen törende sayın Kale yaptığı konuşmada tercih nedenlerini; Gerek satış, gerekse satış sonrası üstün servis hizmetleri ve IVECO Stralis’ lerin On road ve Off road koşullarına uyumlu olarak çalışmasına rağmen, yakıt tüketiminin az, konforu ve 2 yıl /Sınırsız km garantisi ile her koşulda güvenilir olması olarak belirtmiştir.

Plaket teslim eden Özgözde satış müdürü İbrahim Demirbaş ise şunları söylemiştir: Sıra dışı bir çözüm olan Hi-SCR’nin kullanılmasıyla artık EGR’ye ihtiyaç duyulmuyor ve bu sayede sahiplik maliyetinde belirgin bir düşüş sağlanıyor. Optimize edilmiş aerodinamik, aktarma aksamı ve Hi-SCR’nin bir araya gelişiyle Euro 6’lı Stalis’ler Euro 5’li öncüllerine göre yüzde 4.5 daha az yakıt tüketiyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

Madrid’de atık toplama CNG’li Iveco Stralis ile beraber daha çevre dostu oluyor

 Madrid’de atık toplama CNG’li Iveco Stralis ile beraber daha çevre dostu oluyor Madrid Belediyesi filosuna atık toplamada kullanılmak üzere 109 adet CNG’li (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) Iveco Stralis...

Tek Speed'in Tercihi Tırsan Perdeli Mega

 Tek Speed'in Tercihi Tırsan Perdeli Mega Tırsan, Tek Speed Uluslararası Nakliyat&#8217;a Uluslararası Logitrans Transport ve Lojistik Fuarında düzenlene...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Köprüden geçmek!

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x