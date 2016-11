Anasayfa » Piyasa

Iveco’dan Selamoğlu’na 7 adet çekici

29 Kasım 2016, 11:34

Iveco’nun yetkili satıcılarından Öz Gözde Otomotiv Ankara OSTIM tesislerinde yapılan bir tören ile SELAMOĞLU firmasına 7 adet Stralis Hi Road çekici teslim etti.

Ankara ve bölgesine 100 adet çekici ile hizmet veren Ankara’nın önde gelen Nakliye firmalarından Selamoğlu Nakliyat A.Ş. Stralis çekicilerin en köklü kullanıcılarından olup geçmiş yıllarda filosunu IVECO ile güçlendirmek adına Stralis Hi-Road alımlarına devam etmiştir. Firmanın Satın alma Müdürü Süleyman Kale’nin katılımları ile gerçekleşen törende sayın Kale yaptığı konuşmada tercih nedenlerini; Gerek satış, gerekse satış sonrası üstün servis hizmetleri ve IVECO Stralis’ lerin On road ve Off road koşullarına uyumlu olarak çalışmasına rağmen, yakıt tüketiminin az, konforu ve 2 yıl /Sınırsız km garantisi ile her koşulda güvenilir olması olarak belirtmiştir.



Plaket teslim eden Özgözde satış müdürü İbrahim Demirbaş ise şunları söylemiştir: Sıra dışı bir çözüm olan Hi-SCR’nin kullanılmasıyla artık EGR’ye ihtiyaç duyulmuyor ve bu sayede sahiplik maliyetinde belirgin bir düşüş sağlanıyor. Optimize edilmiş aerodinamik, aktarma aksamı ve Hi-SCR’nin bir araya gelişiyle Euro 6’lı Stalis’ler Euro 5’li öncüllerine göre yüzde 4.5 daha az yakıt tüketiyor.