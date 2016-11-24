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Peugeot 301 yenilendi

Peugeot 301 yenilendi

Tarih 24 Kasım 2016, 17:52

Özellikle B sedan segmenti için geliştirilen Peugeot 301, uluslararası pazarlarda statü sembolü kompakt bir sedan arayan müşterilere hitap ediyor.

Peugeot'nun özellikle B sedan segmenti için yenilediği Peugeot 301 modeli yeni yüzü ve zengin donanımlarıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, sınıfının en iyi değerlerini sunan geniş ve ferah yaşam alanı, geniş bagaj hacmi, dinamik sürüş ve tasarım özellikleriyle Peugeot 301 lanse edildiği 2012 yılından bu yana 360 bin sattı.

Sahip olduğu nitelikler ve yeni teknolojilerle B sedan segmentindeki müşteri sayısının artmasını sağlayan yeni Peugeot 301, güncel Peugeot modelleriyle aynı tasarım dilini bünyesinde barındırıyor. Dik konumlu radyatör ızgarası, gövde ile aynı düzeyde bulunan farlar ve uygulanan değişikliklerle yeni Peugeot 301 dinamik bir görünüm sunuyor.

Teknolojik gelişimin iç mekanda da devam ettiği yeni Peugeot 301, 7 inç dokunmatik ekrana sahip. Hassas ve hızlı çalışan ünite, geri görüş kamerası ve 3D TomTom navigasyon sisteminin haritasını da gösteriyor. Android Auto, Apple Carplay destekli Mirror Screen özelliği sayesinde akıllı telefon içeriğini de gösteren dokunmatik ekran bu sınıftaki nadir özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Yeni Peugeot 301'in dinamik şasisi ileri teknolojinin nimetlerinden yararlanan modern motorlarla destekleniyor. Markanın dünya çapında 1 milyonun üzerinde modelinde kullanılan 3 silindirli PureTech motoru yeni Peugeot 301'de de kullanıma sunuluyor. Quickshift teknolojisiyle yeni nesil EAT6 Tam Otomatik şanzıman 115 HP gücündeki 1.6L VTi motor ile ürün gamına dahil olurken, 100 HP gücündeki 1.6L BlueHDi dizel motor ise sürüş konforuyla yakıt ekonomisini aynı potada eritiyor.

 

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