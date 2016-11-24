|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Peugeot 301 yenilendi
24 Kasım 2016, 17:52
Özellikle B sedan segmenti için geliştirilen Peugeot 301, uluslararası pazarlarda statü sembolü kompakt bir sedan arayan müşterilere hitap ediyor.
Peugeot'nun özellikle B sedan segmenti için yenilediği Peugeot 301 modeli yeni yüzü ve zengin donanımlarıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, sınıfının en iyi değerlerini sunan geniş ve ferah yaşam alanı, geniş bagaj hacmi, dinamik sürüş ve tasarım özellikleriyle Peugeot 301 lanse edildiği 2012 yılından bu yana 360 bin sattı.
Sahip olduğu nitelikler ve yeni teknolojilerle B sedan segmentindeki müşteri sayısının artmasını sağlayan yeni Peugeot 301, güncel Peugeot modelleriyle aynı tasarım dilini bünyesinde barındırıyor. Dik konumlu radyatör ızgarası, gövde ile aynı düzeyde bulunan farlar ve uygulanan değişikliklerle yeni Peugeot 301 dinamik bir görünüm sunuyor.
Teknolojik gelişimin iç mekanda da devam ettiği yeni Peugeot 301, 7 inç dokunmatik ekrana sahip. Hassas ve hızlı çalışan ünite, geri görüş kamerası ve 3D TomTom navigasyon sisteminin haritasını da gösteriyor. Android Auto, Apple Carplay destekli Mirror Screen özelliği sayesinde akıllı telefon içeriğini de gösteren dokunmatik ekran bu sınıftaki nadir özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.
Yeni Peugeot 301'in dinamik şasisi ileri teknolojinin nimetlerinden yararlanan modern motorlarla destekleniyor. Markanın dünya çapında 1 milyonun üzerinde modelinde kullanılan 3 silindirli PureTech motoru yeni Peugeot 301'de de kullanıma sunuluyor. Quickshift teknolojisiyle yeni nesil EAT6 Tam Otomatik şanzıman 115 HP gücündeki 1.6L VTi motor ile ürün gamına dahil olurken, 100 HP gücündeki 1.6L BlueHDi dizel motor ise sürüş konforuyla yakıt ekonomisini aynı potada eritiyor.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x