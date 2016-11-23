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Hatay RoRo'ya 'Deniz Taşıması' alanında birincilik ödülü

Hatay RoRo'ya 'Deniz Taşıması' alanında birincilik ödülü

Tarih 23 Kasım 2016, 19:16

7. Atlas Lojistik Ödülleri kapsamında Hatay RoRo, 'Deniz Taşıması (Gemi Sahipleri)'' alanında birincilik ödülünü aldı.

Bu yıl 10. kez düzenlenen Logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı etkinlikleri kapsamında verilmeye başlanan ve Türkiye’nin lojistik sektöründeki 'Atlas’larını belirleyen 7. Atlas Lojistik Ödülleri, bu yıl da sektörün önde gelen firmalarını bir araya getirdi. Yapılan ödül töreninde Ekim 2014 yılından bu yana son derece zor koşullarda Türk ihraç mallarını Suudi Arabistan ve Ortadoğu bölgesine ulaştırmaya çalışan Hatay RoRo Kombine Taşımacılık İşletmeleri A.Ş. “Deniz Taşıması' (Gemi Sahipleri)'' alanında birincilik ödülünü aldı.

Hatay RoRo ödülü almak üzere davet edilirken “Son derece zor şartlar altında çalışan bir şirkete” diye anons edildi. Bölgede yaşanan gelişmeler ve karşı karşıya kalınan çeşitli sorunlara rağmen Türk ihracatçısı ve bölgedeki uluslararası taşımacıların ayakta kalması için her türlü fedakârlık ve özveriyle çalışmanın ödülle taçlandırılması büyük gurur kaynağı oldu.

Hatay RoRo, bu yıl ilk kez Logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı'da yer aldı

Suriye’de yaşanan sıkıntılar sonucu oluşturulan RORO hattı sonucunda iki yıldan bu yana Türk ihraç mallarının Suudi Arabistan ve Ortadoğu bölgesine taşınmasında tek alternatif olan Hatay RoRo yetkilileri, şu açıklamayı yaptı: ''Daha fazla kitlelere ulaşmak, çalışmalarımızı anlatmak amacıyla bu yıl sektörümüz için büyük önem taşıyan Logitrans Fuarı’nda yer almayı istedik. 3 gün süren fuar boyunca gerek yerli, gerek yabancı temsilcilerle bir araya geldik. Ülkemiz ekonomisine katkı sağlama yönündeki çalışmalarımızı her geçen gün artırma yönünde kararlı adımlarla ilerlemekteyiz.''

 

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