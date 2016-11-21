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Omsan, 7. kez yılın en iyi lojistik şirketi
21 Kasım 2016, 17:51
Bu yıl yedincisi düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri Yarışması'nda Omsan, Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2) kategorisinde üst üste 7.kez yılın en başarılı lojistik şirketi seçildi.
Türkiye’nin önde gelen lojistik fuarı Logitrans Transport ve Lojistik Fuarı, 16 - 18 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Fuarda, Atlas Lojistik Ödülleri de sahiplerini buldu. Ödüle layık görülen firmalar, sektörün medya mensupları ve sivil toplum örgütü yöneticilerinden oluşan seçkin bir jürinin titiz değerlendirmeleri sonucu belirlendi.
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