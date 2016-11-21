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Omsan, 7. kez yılın en iyi lojistik şirketi

Omsan, 7. kez yılın en iyi lojistik şirketi

Tarih 21 Kasım 2016, 17:51

Bu yıl yedincisi düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri Yarışması'nda Omsan, Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2) kategorisinde üst üste 7.kez yılın en başarılı lojistik şirketi seçildi.

Türkiye’nin önde gelen lojistik fuarı Logitrans Transport ve Lojistik Fuarı, 16 - 18 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Fuarda, Atlas Lojistik Ödülleri de sahiplerini buldu. Ödüle layık görülen firmalar, sektörün medya mensupları ve sivil toplum örgütü yöneticilerinden oluşan seçkin bir jürinin titiz değerlendirmeleri sonucu belirlendi.
17 Kasım 2016 Perşembe günü düzenlenen ödül töreninde, küresel ölçekte tedarik zinciri çözümleri oluşturan OMSAN, Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2) kategorisinde üst üste 7. kez yılın en iyi lojistik firması olarak birincilik ödülüne layık görüldü.
OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan Keskin, ödülünü, Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha’dan aldı. OMSAN’ın ilk küresel Türk lojistik şirketi olma vizyonu ile hareket ettiğini belirten Keskin, ulusal ve uluslararası birçok ödül ile tescillenen başarılarının bugün aldıkları ödül ile bir kez daha takdir edilmesinin kendilerini daha iyiyi yapmaya teşvik ettiğini söyledi. Keskin, OMSAN’ın lojistik sektörünün lokomotifi olarak küresel ölçekte değer yaratan bir şirket olması için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Mayıs 2016’da göreve gelen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ise diğer OYAK iştirakleri gibi OMSAN’ın da sektörde hakettiği konuma gelmesi için yeniden yapılandırma çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Erdem, lojistik sektörüne nitelikli personel kazandırmak, istihdamı arttırmak, Türkiye için değer yaratan yenilikçi projeler geliştirmek ve OMSAN’ın marka değerini arttırmak hedefiyle yola çıktıklarını belirtti. Bu kapsamda Eylül 2016’da OMSAN’ın yönetiminin değiştiğini ifade eden Erdem, Doç. Dr. Mehmet Hakan Keskin’in OMSAN’ın yeni genel müdürü olarak göreve başladığını söyledi.

 

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