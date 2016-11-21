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Tırsan sektör gelişimine yön vermeye devam ediyor

Tırsan sektör gelişimine yön vermeye devam ediyor

Tarih 21 Kasım 2016, 15:21

Goch,18 Kasım 2016 – Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan, 2002 yılında bünyesine kattığı Kässbohrer markası iş birliğiyle 8 Kasım Salı günü Almanya'nın Orta Aşağı Ren Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası (IHK) üyeleri ile Almanya’nın Goch şehrinde bulunan Kässbohrer Fabrikasında bir araya geldi.

25 üyenin katılım gösterdiği etkinlikte Kässbohrer Kalite Müdürü Willy van der Welden ev sahipliği yaptı. Yapılan organizasyonda katılımcılar IHK’ya ait ‘2016 Otomotiv Sektörü Firma Ziyaretleri’ projesini masaya yatırdı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kässbohrer Kalite Müdürü Willy van der Welden, “Bugün Kässbohrer olarak Avrupa’nın en hızlı büyüyen treyler üreticisiyiz. Bu hızlı büyümedeki başarımızın temel nedenleri, sahip olduğumuz Ar-Ge gücümüz, yalın üretim sistemimiz ve satış sonrası vermiş olduğumuz müşteri odaklı hizmetlerimizdir. Biz Goch'lu bir şirket olarak bu gibi başarılı projelerde yer almaktan ve sektör ile ilgili gelişimleri desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gerek gerçekleşen firma ziyaretleri gerekse şirketler arası yapılan proje çalışmaları, sektörde firmalar arasındaki bilinirliği arttırıyor, dolayısıyla bilgi ve tecrübe alışverişini güçlendiriyor. Firmamız adına, bugün burada gerçekleşen böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Orta Aşağı Ren Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Öğretim Birimi Yöneticisi Stefan Finke ise yaptığı konuşmada, “Kässbohrer tüm Avrupa'da tanınan bir treyler firması. Yapmış olduğumuz Goch fabrikası ziyaretleri ise bize treyler üretimi konusunda çok fazla şey öğretti. Sanayi ve Ticaret Odası olarak düzenlediğimiz “Otomotiv-Ziyaret Programı” Ren Bölgesi'nde bulunan alanında uzmanlaşmış firma çalışanlarının ve yöneticilerinin arasındaki bilgi alışverişini artırmayı amaçlamaktadır. Bu tecrübe ve bilgi paylaşımı bölgemizin lojistik endüstrisi için oldukça değerlidir” açıklamasında bulundu.




 

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