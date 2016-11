Anasayfa » Piyasa

Tek Speed'in Tercihi Tırsan Perdeli Mega

21 Kasım 2016, 14:30

İstanbul, 18 Kasım 2016 – Türkiye’nin 38 yıldır aralıksız lider treyler üreticisi olan Tırsan, Tek Speed Uluslararası Nakliyat’a Uluslararası Logitrans Transport ve Lojistik Fuarında düzenlenen törende,17 adet Tırsan Perdeli Mega semi-treyler teslim etti. Firmanın filosunda şu anda toplamda 37 adet Tırsan treyler bulunmaktadır.



Gerçekleştirilen araçların teslimat törenine, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Tek Speed Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tekin ve DAF-TIRSAN Satış Müdürü Ertuğrul Erkoç katıldı.



Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu teslimat töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün benim için çok özel bir gün, bunun öncelikli nedeni taşımacılık sektörünün önde gelen firmalarından biri olan, Kayseri merkezli Tek Speed Uluslararası Nakliyat’a teslimat töreni geçekleştiriyor olmamızdır. Hüseyin Bey ile yıllardır süren dostluğumuzun ve karşılıklı olarak devam eden olumlu iş birliğimizin, ileriki yıllarda da artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.



Tek Speed Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tekin yaptığı açıklamada; “Firma olarak Tırsan’ı tercih etmemizin öncelikli nedenlerinin başında, Tırsan markasına duymuş olduğumuz güven, %100 yerli sermaye olması ve her koşulda firmamıza vermiş olduğu kaliteli hizmetleridir” dedi.



Tekin sözlerine şu şekilde devam etti “Biz ağırlıklı olarak uluslararası alanda müşterilerimize hizmet veren bir firmayız. Bundan dolayı araç alımları yaparken müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek ürünleri tercih ediyoruz. Tırsan’ın Türkiye’de Perdeli Tenteli segmentinde pazar lideri olması ve yine intermodel taşımacılığa uygun, pazarın en donanımlı ve en güçlü treylerlerinin Türk mühendisler tarafından üretiliyor olması da tercihlerimizde oldukça etkili oldu. Öte yandan Tırsan’ın tren yüklemeli araçları sayesinde uluslararası taşımalarımızda yakıt ve tamir bakım masrafı, lastik, şoför ve işletme maliyetlerini minimum seviyeye indirmemiz de bizim için oldukça memnuniyet verici” ifadelerini kullandı.



Merkezi Kayseri olan Tek Speed Uluslararası Nakliyat, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere; kara, deniz, hava, multimodal, kombine ve proje taşımacılığı alanında lojistik hizmeti vermektedir.





TIRSAN PERDELİ MEGA HACİMLİ YÜKLER İÇİN GÜVENLİ TAŞIMACILIK



Tırsan Perdeli ve Tenteli Treyler Ailesi, 1977 yılından bu yana gelen sektör deneyiminin ve müşteri taleplerine güvenilir çözümler üretmedeki yetkinliğinin sonucudur.



Tırsan Perdeli Mega’nın şasi ve panellerinin çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde araç 10 yıl paslanmazlık garantisi altındadır.



Tırsan Perdeli Mega’da yük güvenliği Tırsan mühendisleri tarafından geliştirilen K-fix sistemi ile sağlanmaktadır. K-fix, 236 farklı noktadan yük bağlama olanağı sunmaktadır. Televre üzerinde tüm araç boyunca yer alan her biri 2,5 ton yük direncine dayanıklı bağlama noktaları ile kapakları çıkarmadan ve aracın iç genişliğinden ödün vermeden yükler, Code XL standartlarına uygun olarak emniyet altına alınabilmektedir.



Intermodel taşımacılıkta Türkiye’nin öncüsü Tırsan, Mega semi-treylerler için Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sunmaktadır. "e-f-g-i" Vagon tipleri ve P400 tünel tiplerine uyumlu olan Tren Yükleme Sistemi’nde 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunur. Tren Yükleme Sistemi sayesinde yakıt tasarrufunun artması, tamir bakım masrafı, lastik ve işletme maliyetlerini minimum seviyeye indirgenir.



Aracın her iki yanında birbirinden bağımsız dörder adet kapak bulunması, aracın yüklenmesi ve boşaltılması sırasında esneklik sağlamaktadır. Tırsan Perdeli Mega’nın 400 mm + 150 mm çatı kaldırma özelliği ise aracın iç genişliğinin optimal şekilde kullanılabilmesine olanak tanımaktadır.