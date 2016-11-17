Lassa'dan çiftçilere sağlam destek

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17 Kasım 2016, 18:40

Lassa, çiftçilere değer sunma misyonuyla 2013 yılında başlattığı 'Tarım Sağlamsa, Gelecek Sağlam' projesi kapsamında bu yıl 21 ilde 3.000'e yakın çiftçiye ulaştı.

Brisa’nın 40 yılı aşkın deneyime sahip öncü markası Lassa, bu yıl Nisan-Ekim ayları arasında gerçekleştirdiği ‘Tarım Sağlamsa, Gelecek Sağlam’ projesinin en önemli yapıtaşlarından biri olan “Lassa Köy Yollarında” etkinliği kapsamında 21 ile bağlı 156 köyde 3.000’e yakın çiftçiye doğrudan ulaştı.

Proje 2013 yılında römorkların karanlıkta fark edilmemesi nedeniyle yaşanan kazaların önüne geçmek amacıyla ücretsiz reflektör montajı ile başladı. Ardından çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir tarım alanında danışmanlık da projeye dahil edildi. Böylece Lassa, son 2 yılda olduğu gibi bu yıl da tarım bölgelerinde ziraat mühendisleri ile birlikte iyi tarım uygulamaları, verimli araç kullanımı ve emniyetli sürüş alanında ücretsiz danışmanlık sundu.

Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Korhan Korel, şu açıklamayı yaptı: “Dünyanın 7. büyük tarımsal ekonomisine sahip olan ülkemizde çiftçiler büyük bir sorumluluk üstleniyor. Bu yolda onların en sağlam yol arkadaşı olma misyonunu üstlenen Lassa markamız, gerek tarım kooperatifleri ile yaptığı işbirlikleri gerek özel gün etkinlikleriyle çiftçilere 360 derece değer sağlıyor. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri olan Tarım Sağlamsa, Gelecek Sağlam projemiz kapsamında çiftçiler için hem trafik kazalarını önleyecek önlemler ve emniyetli sürüş hem de sürdürülebilir tarım uygulamaları ve tarım ekonomisi hakkında danışmanlık sağlıyoruz. Projemize başladığımız günden bu yana 20.000’e yakın çiftçiye sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgi verdik ve 12.000’den fazla reflektör montajı gerçekleştirdik. Aynı zamanda sağlam, dayanıklı ve toprağı koruyan tarım lastikleri sunacak şekilde ürün ve hizmet çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tarımda verimliliği artırmak için araçların verimli ve yüksek performans göstermesini sağlayacak lastiklerimizin garanti süresini 5 yıla çıkararak da ekonomik ve çevresel değer yaratıyoruz. Hedefimiz tarıma emek veren herkesle birlikte sürdürülebilir bir dünya yaratmak” dedi.

Lassa, sürdürülebilir tarımla herkes için değer üretmek için çalışıyor



Lassa ekibi içerisinde yer alan ziraat mühendisleri Konya ve Adana’da tüm yıl boyunca çiftçilere ücretsiz danışmanlık sağlıyor, “Lassa Köy Yollarında” etkinliği dönemlerinde ise köy köy gezerek tüm Türkiye’ye ulaşmak için çalışıyor. Projenin her durağında çiftçilere, bölgelerinde yetişen ürün çeşitlerine uygun olarak, tarımda verimlilik uygulamaları ve tarım ekonomisi hakkında bilgi ve danışmanlık hizmeti sunuluyor. Ayrıca traktör römorklarına yoldaki görünürlüğünü arttırmak amacıyla ücretsiz reflektör montajı gerçekleştiriliyor.

Lassa ziraat mühendisleri bu yıl yapılan görüşmelerde tarımdaki en büyük problemin yanlış uygulamalar olduğunu tespit etti. Özellikle bilinçsiz ve kontrolsüz gübreleme yapılmasının, kimyasal kullanımının ve anız yakılmasının tarıma büyük zararlar verdiği gözlemlendi. Bu gözlemlere göre; bilinçsiz kimyasal kullanımı doğada bulunan avcı böceklerin (faydalı böcekler) yok olmasına ve yer altı sularının kirlenmesine yol açıyor. Bilinçsiz ve kontrolsüz yapılan gübreleme ise gereksiz yere toprakların kirlenmesine sebep oluyor. Tarlanın yeni ürüne hazırlanmasında kolay bir yöntem olarak görülen anız yakma uygulaması da toprakta bulunan faydalı mikroorganizmaları yok ederek toprağın en verimli ve gübreli tabakasını işlevsizleştiriyor. Lassa ekipleri bu yanlış uygulamaların önüne geçilmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla hem çiftçilerin hem de tüm toplumun yarar sağlaması için danışmanlık hizmeti sunuyor.