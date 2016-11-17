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Hyundai kış servis avantajları başladı

Hyundai kış servis avantajları başladı

Tarih 17 Kasım 2016, 16:51

Hyundai, yıl sonuna kadar Blue Card sahibi müşterilerine özel Hyundai Kış Servis Kampanyası düzenliyor.

Hyundai, 31 Aralık 2016 tarihine kadar Blue Card sahibi müşterilerine özel Hyundai Kış Servis Kampanyası düzenliyor. Kampanya süresince Hyundai Yetkili Servisleri’ni ziyaret edecek müşteriler,
birçok özel avantajdan faydalanarak hızla yaklaşan zorlu kış şartlarına araçlarını hazırlayacaklar.

Model ayrımı olmaksızın, tüm Hyundai araçların silecek süpürgesi, akü ve antifrizde geçerli olacak yüzde 20 parça indirimi harici aynı zamanda Hyundai Blue Card sahibi müşterilere, dört adet lastik alımlarında da 80 TL’ye kadar indirim uygulanacak.

Hyundai, 2 yıl ve daha uzun bir sürenin ardından yeniden yetkili servislere gelen müşterilerine de 3.000 Blue Puan hediye edecek. Ayrıca kampanya süresince KDV dahil 399 TL ve üzeri periyodik bakım veya Blue Bakım Paketi harcamasına karşılık Kışlık Bakım Seti de müşterilere hediye edilecek.

Kampanya süresince servis harcaması yapan Blue Card sahipleri, Jolly Tur’un tatil programları için mevcutta uyguladığı erken rezervasyon indirimine ek olarak yüzde 5’e varan indirimden de yararlanabilecekler.

 

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