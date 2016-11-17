Etis, uluslararası taşımacılığa hazırlanıyor

Taşımacılık, depolama ve terminal hizmetleri ile entegre lojistiğin iddialı oyuncularından Etis Lojistik, 16-18 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 10. Kez düzenlenen Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’na katılıyor. Etis, misafirlerini 10. Salon 303 numaralı stantta ağırlıyor.

Etis Lojistik Genel Müdürü Sinan Çıtak, bu yıl fuarda daha çok müşteri ve tedarikçi ile temas kurmak istediklerini belirterek, “Sinerjisi ve enerjisi yüksek bir ekip ile fuara katıldık” dedi.

Sektörün önemli oyuncuları arasında yer aldıklarını ifade eden Sinan Çıtak, yenilenen kadroları ile sektörde başarılara imza atmaya devam ettiklerini vurguladı. Göreve geldiklerinde reorganizasyona giderek iş yapış şekillerini tamamen değiştirdiklerini hatırlatan Çıtak, detaylı bir analiz yapıp yeni bir organizasyon şeması çıkardıklarını ve hedeflerini belirlediklerini söyledi.

Yeni projeler üzerinde çalışıyor

İlk iş olarak verimliliğe odaklandıklarını kaydeden Çıtak, hem dağıtım hem de maliyet operasyonlarında verimliliği nasıl artırabileceklerini planladıklarını belirtti. Çıtak, şöyle devam etti: “İnsanları daha farklı düşünmeye yönelttik. Hızlı adımlarla bu süreci yönetmeye ve ayrıca müşteri memnuniyetini artırmaya yoğunlaştık. Yeni yapılanmanın ardından müşterilerden çok olumlu geri dönüşler almaya da başladık. 2017 yılında verimlilik oranlarını daha da artırmayı planlıyoruz. Yeni projeler üzerinde çalışıyoruz.”



Sektördeki gücünü artırıyor

Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Sinan Çıtak, orta ve uzun vadeli stratejik planlarına uygun olarak hedeflerine adım adım ilerlediklerini söyledi. Altyapı yatırımlarını sürdürdüklerini ifade eden Çıtak, artan müşteri portföyleri ile birlikte filo yatırımlarına da devam ettiklerini vurguladı. Çıtak, “Son olarak filomuza 37 yeni araç kattık. Sektördeki konumumuzu giderek güçlendiriyoruz. Güçlü filomuzla Türkiye’nin 3 bin noktasına taşımacılık gerçekleştiriyoruz. Önümüzde çok büyük fırsatlar olduğunu biliyoruz. Bu amaçla stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda yeni yatırımlarla hizmet ağımızı ve çeşitliliğimizi artıracağız. Gelecekte sektörün güçlü ve etkin oyuncularından biri olma hedefiyle müşterilerimize en iyi kombine lojistik çözümleri sunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.



Uluslararası taşımacılığa hazırlanıyor

Uluslararası nakliye hizmetlerini önümüzdeki yıl hayata geçirmeyi planladıklarını açıklayan Sinan Çıtak, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Müşteri portföylerini de her geçen gün genişlettiklerine işaret eden Çıtak, “Her yıl portföyümüze yeni müşteriler eklemeye de devam ediyoruz. Proje lojistiğinde, su ve gazlı içecek gruplarında hizmet veriyoruz. Ayrıca Tarım lojistiğinde farkındalık yaratmak istiyoruz. Tabi ki uzun bir fizibilite dönemi geçirmek ve altyapısıyla doğru başlamak birincil hedefimizdir. Tarım lojistiği alanında da yeni müşterilerle büyüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alanda yatay büyümemizi sürdürmek istiyoruz” dedi.