Ford Trucks 1848T Logitrans Fuarı'nda tanıtıldı

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17 Kasım 2016, 16:26

Ford Trucks, ''Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı''nda, 1848T Midilli çekicisini sergiledi.

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, Avrupa ile Yakın Doğu arasında önemli bir köprü işlevi gören 10’uncu “Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı”nda, 1848T Midilli çekicisini sergiledi. 22 ülkeden 220 yerli ve yabancı firmanın katıldığı fuarda, Ford Trucks’ın uluslararası taşımacılıkta kullanılan ve önceki nesillere göre %8,5 yakıt ekonomisi sağlayan yeni nesil 1848T Midilli çekicisi, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Fuarda aynı zamanda Ford Trucks Sanat Atölyesi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananları, yarışmanın Seçici Kurul Danışmanı Coşkun Aral tarafından açıklandı.

Ford Trucks 1848T Midilli Çekici ile yüksek performans, düşük yakıt tüketimi



Ford Trucks teknolojinin öncüsü olmaya 4,5G hızında devam ediyor

Ford Trucks çekici alanlar, kabin içinde sunulan kablosuz ağ ile internete bağlanabiliyorlar. Ford Trucks Net adı verilen bu hizmetle çekici sürücüleri, Vodafone’dan 4,5G hızında aylık 15 GB internet bağlantısına sahip olarak yolculukları süresince diledikleri programı mobil cihazları üzerinden izleyebiliyor ve sevdikleriyle iletişim kurabiliyor.

Ford Trucks Fotoğraf Yarışması birincileri Logitrans’ta ödüllendirildi

Fuarda, Ford Trucks Sanat Atölyesi tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen "Kamyoncunun Hayatı, Yollar Sizin Gözünüzle Daha Çekilir Olsun" fotoğraf yarışmasının sonuçları; Seçici Kurul Danışmanı, foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral tarafından Logitrans Fuarı’nda açıklandı. Yarışmanın birincisi olan Kocaeli’den Emre Bostanoğlu 5.000 TL, ikincisi İstanbul’dan Alev Özcan 3.000 TL ve üçüncülük ödülünün sahibi Giresun’dan İrfan Çimen 2.000 TL’nin sahibi oldu.





Logitrans’ta Ford Trucks standında sergilenen Ford Trucks 1848T Midilli Çekici, yollarda güç ve ayrıcalığın yeni simgesi olarak dikkat çekiyor. Uzun yol taşımacılığının tüm ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanan 1848T, tüm özellikleriyle verimliliğe odaklanıyor. 2500 Nm tork üreten 480 PS motoru ve bu gücü en verimli şekilde kullanan standart 12 ileri otomatik şanzımanı ile her koşulda en yüksek performansı ve en düşük yakıt tüketimini garanti ediyor. Uzun yolculukları destekleyen yüksek kapasiteli 225 Ah aküsü ve motora zahmetsizce erişim sağlayan elektrikli kabin devirme mekanizması, 1848T’yi sahalarda ayrıcalıklı kılan detaylar olarak öne çıkıyor. Midilli versiyonda ise dilerseniz 940 mm’ye kadar alçaltılabilen 5. teker yüksekliği yolda avantaj sağlıyor.1848T Midilli Çekici, Ford Trucks’ın daha önce uluslararası taşımacılıkta kullandığı araca göre %8,5 daha düşük yakıt tüketimi gerçekleştiriyor.