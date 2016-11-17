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Ford Trucks 1848T Logitrans Fuarı'nda tanıtıldı
17 Kasım 2016, 16:26
Ford Trucks, ''Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı''nda, 1848T Midilli çekicisini sergiledi.
Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, Avrupa ile Yakın Doğu arasında önemli bir köprü işlevi gören 10’uncu “Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı”nda, 1848T Midilli çekicisini sergiledi. 22 ülkeden 220 yerli ve yabancı firmanın katıldığı fuarda, Ford Trucks’ın uluslararası taşımacılıkta kullanılan ve önceki nesillere göre %8,5 yakıt ekonomisi sağlayan yeni nesil 1848T Midilli çekicisi, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Ford Trucks 1848T Midilli Çekici ile yüksek performans, düşük yakıt tüketimi
1848T Midilli Çekici, Ford Trucks’ın daha önce uluslararası taşımacılıkta kullandığı araca göre %8,5 daha düşük yakıt tüketimi gerçekleştiriyor.
Ford Trucks teknolojinin öncüsü olmaya 4,5G hızında devam ediyor
Ford Trucks çekici alanlar, kabin içinde sunulan kablosuz ağ ile internete bağlanabiliyorlar. Ford Trucks Net adı verilen bu hizmetle çekici sürücüleri, Vodafone’dan 4,5G hızında aylık 15 GB internet bağlantısına sahip olarak yolculukları süresince diledikleri programı mobil cihazları üzerinden izleyebiliyor ve sevdikleriyle iletişim kurabiliyor.
Ford Trucks Fotoğraf Yarışması birincileri Logitrans’ta ödüllendirildi
Fuarda, Ford Trucks Sanat Atölyesi tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen "Kamyoncunun Hayatı, Yollar Sizin Gözünüzle Daha Çekilir Olsun" fotoğraf yarışmasının sonuçları; Seçici Kurul Danışmanı, foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral tarafından Logitrans Fuarı’nda açıklandı. Yarışmanın birincisi olan Kocaeli’den Emre Bostanoğlu 5.000 TL, ikincisi İstanbul’dan Alev Özcan 3.000 TL ve üçüncülük ödülünün sahibi Giresun’dan İrfan Çimen 2.000 TL’nin sahibi oldu.
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