Toyota C-HR iddialı geliyor

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14 Kasım 2016, 18:28

Türkiye'de üretilen C-crossover segmentinin en yeni modeli Toyota C-HR'ın satış fiyatı açıklandı.

Türkiye’de üretilen C-crossover segmentinin en yeni modeli Toyota C-HR’ın satış fiyatı açıklandı. Bazı Avrupa ülkeleriyle eş zamanlı olarak Türkiye’de de satışa sunulan Toyota C-HR’ın 1,2 litrelik turbo benzinli motor versiyonu 83 bin 850 TL’den, 1,8 litre VVT-i yeni hibrit motora sahip versiyonu ise 98 bin TL’den başlayan fiyatlar ile 15 Kasım’dan itibaren Türkiye’deki tüm Toyota plazalarda yeni sahiplerini bekliyor.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye’de üretilen ilk crossover ve hibrit otomobil olan Toyota C-HR’ın fiyatlarını belirlerken tüm imkanların sonuna kadar zorlandığını ve ortaya çok cazip fiyatlar çıkartmaya çalıştıklarını belirtti. Bozkurt, “Toyota C-HR’ı aynı segmentte bulunan benzer otomobillere göre çok daha ulaşılabilir bir fiyat ile sunuyoruz. Toyota C-HR’ın Türkiye’de üretiliyor olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Henüz üretim başlamamışken bile yoğun bir ön talebin yaşandığı Toyota C-HR, markamıza yeni müşteri kitlesi getirmenin yanısıra, Türkiye’de Corolla’dan sonra en çok satan ikinci modelimiz olacak” dedi.

Bozkurt, C-HR’ın üretilmeye başlamasıyla birlikte 2017 yılında Toyota’nın Türkiye satışlarının yüzde 72’sinin yerli üretim olacağına da dikkat çekerek “En çok satan modelimiz Corolla’dan sonra C-HR’ın Türkiye’de üretilmesiyle birlikte ülkemizde satılan her 100 Toyota’dan 72’si yerli olacak. Bu Türkiye’deki yatırıma iyi bir örnek ve teşvik edici bir durum” şeklinde konuştu.

Bozkurt, Toyota C-HR için 2016 yılı sonunda 2 bin 650 adetlik kısıtlı sayıda bir satış planları olduğunu da kaydederek “Bu modelimiz özellikle 2017 yılı hedeflerimize ulaşmamızda büyük katkı yapacaktır. Gelecek yıl yalnızca Toyota C-HR’ın 10 bin adet bandında bir satış gerçekleştirmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Hibrit teşviği ile dizelin tahtı sallanıyor”

Bozkurt, hibrit teşviğinin hayata geçmesiyle birlikte dizel araç satışlarında bir düşüş yaşanmasını beklediklerini de belirterek şunları söyledi:

“Hibrit otomobillere verilen teşviklerden sonra Toyota C-HR’ın 1,8 lt otomatik vitesli hibrit versiyonunun fiyatı, benzer 1,6 dizel otomatik vitesli otomobillerden yaklaşık olarak 15 bin TL daha ucuz durumda. Tüm dünya ile birlikte Avrupa’da da dizel ile ilgili yeni düzenlemeler olduğu, hibrit teknolojilerinin desteklendiği ve hibrit araç satışlarının arttığı bir dönemde Türkiye’de de hibrit araçlarla ilgili yapılan bu düzenlemeyi çok olumlu buluyor ve hükümetimize teşekkür ediyoruz. Bu teşvik ile birlikte halkımızın hibrite karşı yakın ilgisini gözlemlemekteyiz. Çevre dostu ve ekonomik bu teknoloji, Türkiye’de dizeli tercih eden müşteriler için çok iyi bir alternatif olacaktır. Orta ve uzun vadede hibriti çözüm olarak gören Toyota, bugün tüm dünyada 9,5 milyon adete yakın hibrit araç satışını gerçekleştirmiştir. 2020 yılına gelindiğinde de her Toyota modelinin bir hibrit versiyonu olacaktır.”

Lansmana özel fiyatlar

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Toyota C-HR için yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını da dile getirerek “Otomobilimizi ilk müşterilerimize kasım ayı sonuna kadar özel lansman fiyatıyla sunacağız. Bu fırsattan yaklaşık ilk bin kişi faydanalabilecek. Modelimiz Türkiye’de satışa çıkmadan önce 600 kişilik özel bir müşteri kitlesi tarafından da test edildi ve onlardan tam not aldı. Uzun süredir heyecanla beklenen Toyota C-HR, tasarım aşamasındayken bile büyük ilgi çekiyordu. 6 binden fazla kişinin Toyota’ya ulaşarak bilgi aldığını ve ön talepte bulunduğunu gördük. Segmentinde yeni bir çağın öncüsü olan Toyota C-HR, farklı olmak isteyen, yeni ürünleri deneyimlemekten hoşlanan ve görsel çekiciliğe önem veren dinamik kullanıcıları hedefliyor” dedi.

Toyota C-HR dolu dolu geliyor

Toyota C-HR, hedef müşteri kitlesinin beklentilerini yansıtacak şekilde birçok üstün ve farklı özelliklerle donatıldı. Toyota C-HR, giriş seviye olan “Advance” ile birlikte tüm versiyonlarında son derece zengin bir ekipman seviyesi sunuyor. Giriş seviyesi Advance; 17 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, Çift Bölgeli Otomatik Klima, 8 inç Toyota Touch 2 multimedya sistemi, geri görüş monitörü, yağmur sensörü, Cruise Control, Otomatik yanan farlar, LED gündüz yanan farlar ve elektronik park freni gibi üstün donanım özelliklerine sahip. Toyota C-HR’ın üst donanım seviyelerinde ise ek olarak; ısıtmalı koltuklar, akıllı giriş sistemi, karartılmış yan ve arka camlar, yarı parçalı deri koltuklar, Kolay Akıllı Park Destek Sistemi (S-IPA), 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar ve çift renkli gövde gibi özellikler de bulunuyor.

Türkiye’de üretilen Toyota C-HR, coupe hatlarıyla sportifliğini öne çıkarırken, ön bölümdeki sert hatlar ve yan gövdedeki şişkin çamurluklarla güçlü ve kaslı bir görünüm sergiliyor. Heyecan uyandıran elmas şeklindeki dış tasarımı ile, C-crossover segmentinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Toyota C-HR, Toyota’nın yakın gelecekteki tasarım anlayışının ilk ipuçlarını da veriyor.

Toyota ‘Sensual Tech’ adını verdiği yeni iç mekan tasarım konseptiyle teknoloji, fonksiyonellik ve görsel şöleni C-HR’da bir araya getiriyor. Sürücü ve yolcuları modern, çekici ve son derece ferah bir kabin karşılıyor. Sınıfının en iyi kalite algısını (SQ-Sensory Quality) hedefleyen Toyota C-HR’ın premium kokpit mimarisi yüksek kalite algısını karakteristik özellikleriyle öne çıkarıyor. Dış gövdede kullanılan elmas tasarımı; kapı döşemelerinde, tavan döşemesinde, JBL marka hoparlör kapaklarında ve analog göstergelerin ibresinde de kullanılıyor.

Toyota C-HR’ın 1,2 litrelik turbo benzinli motoru yüksek yakıt verimliliği sunarken, hibrit versiyonu ise yakıt verimliliğine yeni bir boyut kazandırıyor ve son derece sessiz ve sarsıntısız bir sürüşün önünü açıyor.

1,2 litrelik turbo benzinli motor 116 HP güç ve 185 Nm tork üretiyor. 100 km’de ortalama 5,9 litre yakıt tüketen motor ortalama 134 gr/km CO2 salınım değeriyle çevreci ve tutumlu bir yapı vaat ediyor. 122 HP güç üreten yeni hibrit motor 1.8 litre VVT-i motora sahip. Toyota’nın gelişmiş hibrit güç ünitesi, sadece daha yüksek bir verimlilik seviyesi sunmakla kalmıyor aynı zamanda çok daha etkin bir performans sağlıyor. Toyota C-HR 3,8 lt/100 km ortalama yakıt tüketirken 86 gr/km ortalama CO2 emisyon salınımı gerçekleştiriyor.

Toyota C-HR’ın 1.2T CVT şanzımanlı versiyonu, Dinamik Tork Kontrollü 4x4 sistemiyle donatılabiliyor.

C-HR ile birlikte Toyota’nın tüm hibrit modelleri 3 yıl/100 bin km mekanik garantisine sahip. Hibrit versiyonlarda ayrıca; hibrit aksamı ile hibrit aküsü de 5 yıl/100 bin km için garanti kapsamına alınmış durumda. Hibriti tercih eden Toyota kullanıcıları, garanti süresi olan 5 yılın bitiminden hemen önce 25 Euro+KDV tutarındaki hibrit check-up menüsünü yaptırarak, bunu takip eden 1 yıl/15 bin km boyunca hibrit aküsünü garanti altına almayı sürdürecekler.

Bu check-up’ı her yıl yaptırarak hibrit aküsünü toplamda 10 yıl boyunca garanti altına almak mümkün olacak.

