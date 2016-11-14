Scania, Sigorta eksperleri ile buluştu

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14 Kasım 2016, 18:12

Scania yetkilileri, Sigorta eksperleri ile gerçekleştirdiği toplantılarda Euro 6 modeller ve onarım süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulundular.





Scania, toplam 79 sigorta eksperinin katılımıyla gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantılarında iş ortakları ile süreçlerin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

İstanbul Park'ta 1 Ekim, 15 Ekim ve 5 Kasım tarihlerinde olmak üzere toplam 3 toplantı gerçekleşti. Toplantılara Doğuş Otomotiv Scania İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Adnan Yücel, Scania Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Bayazıt Canbulat, Scania Satış Sonrası Bölge Yöneticileri, Türkiye Sigorta Eksperler Derneği Başkanı Ahmet Nedim Erdem ve Ağır vasıta sigorta eksperleri katıldı.

“Amacımız daha kaliteli hizmet sunmak”



Doğuş Otomotiv Scania Satış sonrası Hizmetler Müdürü Bayazıt Canbulat, sigorta eksperleri ile sektörde yaşanan zorlukları masaya yatırdıklarını ve müşterileri için en avantajlı çözümleri bulmak için fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Canbulat, “Sigorta eksperleri ile iş ortaklarımızı Euro 6 teknolojisi ile getirilen yasal düzenlemeler ve zorunluluklar konularında bilgilendirdik. Ayrıca hasar onarım işlemleri sırasında yaşanılan zorlukların müşterilerimizin lehine giderilmesi üzerinde çözümler üretmek için çalıştık” dedi.

Toplantılarda Scania modelleri, hizmetler, modüler ürün yapısı, yedek parça sunumları, Scania teknolojileri, Filo Yönetimi, efektif sürüş eğitimi, sürüş modları, Opticruise vites, retarder, sürücü destek sistemi, yakıt tüketimini etkileyen faktörler, sürücü koçluğu ve SESS sistemi hakkında bilgiler aktarıldı.

Sigorta Eksperler Derneği Başkanı Ahmet Nedim Erdem Scania ile yapmış oldukları bu toplantılar için Scania yöneticilerine teşekkür ederken, tüm dernek üyelerinin programdan çok keyif aldıklarını belirtti.

Doğuş Otomotiv Scania, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek ve verimliliği arttırmak için tüm iş ortaklarıyla bir araya gelmeye devam edecek.





