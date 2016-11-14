Krone, yatırımlarını hızlandırıyor

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14 Kasım 2016, 18:05

Türkiye'de yatırımlarını hızlandıran Krone, Tire'de 10 bin adet kapasiteli şasi fabrikası kuracaklarını açıkladı.

“Türk Treyler Sektöründeki Fırsatlar” adlı panelde söz alan Gero Schulze Isfort, Almanya dışında bir tek Türkiye’de üretim yaptıklarını kaydederek, “Bu yatırım kararı uzun soluklu ve sürdürülebilir bir karardı. Doğru yerde yatırım yaptığımıza inanıyoruz. Grubumuzun en modern fabrikası Türkiye’de. Bu yatırımı daha da genişleteceğiz ve büyüteceğiz. Türkiye’yi bir merkez olarak görüyoruz. Bu merkez sayesinde, Orta Doğu, Irak, İran ve Afrika’ya ulaşıyoruz. Çevre ülkelerde koşullar ne durumda olursa olsun Türkiye merkez olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.Türkiye’de iş yapmaya kendilerini adadıklarını belirten Schulze Isfort, “Türkler ayrıca çok çalışkan yetenekli ve yüksek motivasyona sahipler. Çok parlak bir geleceğin bizi burada beklediğine inanıyorum” dedi. Türkiye’de karşılaştıkları zorluklar konusuna da değinen Schulze Isfort, “Türkiye’de bankalar finansman konusunda isteksiz davranıyor. Bizim finansal partnerlere ihtiyacımız var. Finans konusundaki çözümlerin sadece Krone’ye değil tüm sektöre faydası olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.“Treyler Sektöründeki Yeni Yatırımlar” adlı panelde konuşan Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün de, İzmir, Tire’de 35 milyon Euro’luk yatırım maliyeti ile inşa ettikleri 10 bin adetlik treyler fabrikasının ardından, İstanbul, Gebze’de ikinci el ve yedek parça merkezi Krone Center’ı hayata geçirdiklerini hatırlattı. Akgün, Türkiye’ye olan güvenlerini gösteren yatırımlarının durmadan devam ettiğini vurgulayarak, “Yine İzmir, Tire’de yeni bir fabrika yatırımı gerçekleştiriyoruz. 10 bin adet kapasiteli şasi üretim fabrikamızı Mayıs 2017’de faaliyete başlatmayı planlıyoruz” dedi. Türkiye’deki çalışanlarının hepsinin Türk olduğuna vurgu yapan Akgün, “Krone Türkiye olarak biz Alman sermayeli, yüzde yüz bir Türk şirketiyiz” dedi.