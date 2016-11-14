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SEAT, atık suyu biyogaza dönüştürüyor
14 Kasım 2016, 17:50
Aquila ile ortak gerçekleştirilen çeşitli Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları sonucunda, SEAT, İspanya'da Atık Suyu biyogaza dönüştürüyor.
SEAT ve Aqualia, Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile çalışan araçlarda kullanılmak üzere, atık sudan yüzde 100 İspanyol ürünü yenilenebilir biyoyakıt elde etmek amacıyla inovatif SMART Green Gas projesi için güçlerini birleştirdi. Böylece, tümüyle biyometan yakıtı kullanan bir aracın CO2 emisyonu, benzin kullanan bir araca göre yüzde 80 oranında düşürüyor. Orta ölçekli bir atık su arıtma tesisi günde 1.000 m3’ten fazla biyogaz üreterek, yılda 15 bin km yapan 300 aracın ihtiyacını karşılayabileyecek biyogaz üretebiliyor.
SEAT'ın açıklamasına göre, iki şirket, beş yıl sürecek işbirliğinin başlangıcı olarak, atık su arıtma tesisi bulunan Jerez’de pilot testler yapmaya başladı. İşbirliği kapsamında SEAT, Aqualia’ya, yakıt elde edilip kullanılıncaya kadar tüm üretim zincirini eksiksiz tamamlanması amacıyla, atık sudan elde edilen biyometanın gerekli testlerini gerçekleştirebilmesi için iki adet SEAT Leon TGI aracı tahsis etti.
Emisyon oranını azaltmak asıl hedef
SEAT öncülüğü
Petrol ürünlerinin karşısındaki bu benzersiz ekolojik alternatife tam destek sağlayan SEAT, bu proje ile Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) stratejisine ve çevresel gelişime verdiği önemi vurguluyor. Bu sayede gelecekte araçların daha uzun süreli kullanımını sağlayan yenilenebilir alternatif yakıt üretimine öncülük eden firma konumuna geliyor.
SMART Green Gas projesi, şehirlere kendi atık su arıtma tesisleri ile daha fazla otonomi ve sürdürülebilirlik sağlayarak enerji sistemini daha optimize hale getirmeyi ve Avrupa Birliği’ndeki enerji güvenliğinin artırılmasını amaçlıyor. Bu, şehirlerin atık su arıtma tesislerinde biyogazın üretilmesi ve biyometana dönüştürülmesi ile yüksek verimli sistemlerin geliştirilmesi sayesinde olacak. SMART Green Gas, otomotiv sektöründe ya da doğalgaz dağıtım şebekesinde kullanılabilecek yerel olarak üretilmiş, yenilenebilir yakıt elde edilmesini amaçlıyor.
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