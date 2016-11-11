TIRSAN, yine 'zirvede' yerini aldı

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11 Kasım 2016, 18:19

2. Treyler Zirvesi'ne katılan Tırsan, yapılan 2 farklı panelde yer alarak sektöre yön veren başarılarını anlattı.





Tırsan, 9 Kasım Çarşamba günü İstanbul’da gerçekleşen 2. Treyler Zirvesinde, yapılan 2 farklı panelde yer aldı ve sektöre yön veren başarılarını katılımcılar ile paylaştı.

Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) tarafından düzenlenen zirvede, kamu ve treyler sektörünün önde gelen paydaşları bir araya geldi. Firmaların üst düzey yöneticilerinin konuşmacı olarak yer aldığı panellerde; Uluslararası Standart ve Konvansiyonlara Uyum, Türk Treyler Sektöründeki Fırsatlar ve Tehditler ile Treyler Sektöründeki Yeni Yatırımlar masaya yatırdı.

Zirveye Tırsan adına katılan; Kassböhrer Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken, Tırsan’ın yurtdışı ihracat başarısı, Türk treyler sektörünün geldiği nokta ve şirket başarını aktarırken, Tırsan Pazarlama Koordinatörü Volkan Oflaz, müşteri memnuniyetini tek başarı kriteri olarak benimseyen Tırsan’ın alt yapısı, hizmet odaklı faaliyetleri ve iş süreçlerinden bahsetti.

Volkan Oflaz: Tırsan 55’den fazla ülkedeki müşterilerinin çözüm ortağı

Uluslararası Standart ve Konvansiyonlara Uyum panelinde konuşmacı olan Tırsan Pazarlama Koordinatörü Volkan Oflaz yaptığı açıklamada; “Bilindiği gibi Tırsan, 1977 yılında kuruldu, daha sonrasında 1993 yılında Avrupa’nın en modern üretim tesisi olan Adapazarı Fabrikasını devreye aldı. Paralelinde Kässbohrer ve Talson markalarını bünyesine kattı. Şuanda 55’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. Öte yandan Avrupa’da üç büyük treyler üreticisinden biriyiz. Üretici gözüyle baktığımızda en büyük ürün grubuna sahip firmayız. Bu sayede çok farklı müşteri portföyüne hitap ediyoruz ve birbirinden farklı müşteri taleplerini, üstün Ar-Ge gücümüz ve yalın üretimimiz ile geliştirerek çözüm odaklı hizmetler sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Treyler Sektöründeki Fırsatlar panelinde konuşmacı olarak yer alan Kassböhrer Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken ise şöyle konuştu: “Öncelikle Alman şirketi olarak burada bulunmaktan çok mutluyuz. Ama daha önemlisi bu Alman şirketinin sahibi %100 bir Türk şirketi ve bu çok daha önemli. İlk olarak sizlere biraz Kässbohrer markamızdan bahsetmek isterim, Kässbohrer’in ismi Avrupa’nın ve Almanya’nın treyler endüstrisi ile ortak sayılan bir isim, treyler mühendisliğini oluşturan bir isim. Baktığınız zaman mottomuz 'Enginuity' dir. 'Engineering' mühendislik Kässbohrer’den gelir, ama Kässbohrer’i 2002 senesinde bünyesine katan Tırsanın da 'ingenuity' yani hünerli olmak ve çok yönlülük özelliği vardır, dolayısı ile bu ismin birleşimidir. Bugün Almanya’da Kässbohrer’in marka bilinirliği %97’dir. Ama daha da önemlisi 2002 senesinden bugüne arada geçen dönemde bunun arkasındaki en önemli şey Avrupa’daki bir takım üreticilerin bizzat bize gelip, siz Kässbohrer’i çok başarılı kıldınız, biz zor durumdayız bizimle ilgili böyle bir şey düşünür müsünüz? demiş olmalarıdır. Bu çok önemlidir çünkü markayı hep daha ileri taşıdık ve daha önce olduk, yani Tırsan’ın lider kimliğini yine burada da kullandık.”

Avrupa’nın 3 ülkesinde 4 üretim tesisine ve fn Fazla ürün çeşitliliğine Sship şirketiyiz

Türken; “Avrupa’nın 3 ülkesinde 4 üretim tesisine ve en fazla ürün çeşitliliğine sahip şirketiz. Bununla birlikte 55’ten fazla ülkeye ihracat yapar hala geldik. Biz buna Ulm’den Seul’e diyoruz sadece Avrupa değil, Avrupa dışına da ihracatları mızı yapıyoruz. Öte yandan Avrupa’nın en hızlı büyüyen treyler üreticisiyiz. Örneğin, Polanya’da ADR’li Alüminyum Tanker segmentinde pazar lideriyiz. Almanya’da ciddi anlamda perdeli tenteli ürününde büyüdük, Rusya’da tüm pazar düşerken pazar payımızı artırdık. 1998 senesinde Almanya Goch’ta yatırım yaptık. Böylece 20 senelik üretim tesisimizi açtık. Bunu destekleyen Avrupa’daki en geniş ürün gamına sahip Türkiye’de bulunan üretim merkezimizdir. Biz geçen sürede yatırımımızı, Avrupalı hiçbir markanın gitmediği Rusya’ya yatırım yaptık. Çünkü Rusya pazarının büyüyeceğini düşünüyoruz. Bununla beraber oradaki kullanıcılarında, kendi ülkelerine ve bölgelerine yönelik olmak üzere kaliteli ürünleri kullanmaya ihtiyacı var ve bunu yapabilmek yine hünerlilik gerektiriyor. Rusya için yaptığımız damper 32m3, Avrupa ve Türkiye’de ise 22m3-24m3’tür. Buda gittiğiniz ülkenin ihtiyaçlarını çok iyi anlamanız gerekiyor” diyerek konun önemini vurguladı.

Almanya’dan 19 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz

İffet Türken sözlerine son olarak şunları ekledi: “Bunu burada gururla söylemek istiyorum, 1893’te treyler üretiminin başladığı Ulm’e geri dönüyoruz ve Almanya’daki ikinci tesisimizi burada açıyoruz. Daha doğrusu seri üretime başlıyor olacağız. Çünkü Almanya büyük, Güney Almanya ve Avrupa’nın Güneyine teslimat yapıyor olmanız için hizmet verebiliyor olmanız lazım. Almanya’dan 19 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunun arkasında, Ar-Ge gücümüz, yalın üretim ve bunun operasyonel mükemmellikle birleştirilmesi yatmaktadır. Dolayısıyla bizim Almanya’da IAA’da 'Trailer Inovasyon' ödülünü almamız 20 yıllık tecrübemizin sonucudur. Bizim gittiğimiz yerde üreticiler olarak, üründen önce satış teşkilat ve satış sonrası alt yapısını oraya götürmemiz gerekiyor. Örneğin bizim yol yardım hizmetimiz tüm Avrupa’da 12 bin noktada 7/24 saat 12 farklı dilde hizmet vermektedir. Türkiye taşıyıcı gücümüz ve burada yatırımlarımız devam ediyor. 2014 senesinde KTL yatırımı gerçekleştirdik, 10 milyon Euro’luk bugün Avrupa’daki en modern paslanmazlık garantisi veren tesis Tırsan’ın tesisidir. Yine bu sende metaliz asyön yatırımımızı açtık. Buna sahip Avrupa’daki tek treyler üreticisiyiz.''

