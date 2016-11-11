Iveco'nun en yeni araçları üst yapıcılarla buluştu

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11 Kasım 2016, 18:01

Iveco, Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 105 üst yapıcıyla bir araya geldi.

Iveco Türkiye, 105 üst yapıcıya ürün gamındaki en yeni araçlarını tanıttı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren üst yapıcılara, 9 Kasım’da İstanbul’da düzenlenen toplantıda Iveco’nun yeni araçları hakkında bilgi verildi.

Bu yıl tüm ürün gamını yenileyen Iveco, yeni araçlarını Avrupa ile aynı anda Türkiye pazarına sunması ile öne çıkıyor. Ayrıca son üç yılda tüm ürün segmentlerinde ödül alan tek marka olma özelliğine sahip olan Iveco, üst yapıcılarla yaptığı toplantıda şu araçlarını sergiledi: Daily, Yeni Eurocargo, Stralis, Astra HD9 ve Trakker.



İşte Iveco’nun yeni modelleri



Daily; yakıt ekonomisi, sürüş konforu ve güçlü şasi ile öne çıkıyor



Iveco Türkiye’nin üst yapıcılarla yaptığı buluşmada Daily’nin farklı dingil ve farklı tonajlara sahip tüm yeni ürünleri sergilendi. Daily 4x4’ün de sergilendiği etkinlikte, sınıfında kamyon şasisine sahip tek ürün olan Daily’nin güçlü şasi yapısı, artırılan sürüş konforu ve yakıt ekonomisi üst yapıcılara anlatıldı. Hafif araç kategorisinin yıldızı olan Daily, standart ve 8 otomatik ileri vitesli Hi-Matic versiyonuyla Iveco faaliyetlerinde yerini alıyor.



“2016 Yılının Kamyonu Eurocargo” büyük yenilikler sunuyor

“2016 Yılının Kamyonu” seçilen Yeni Eurocargo da üst yapıcılarla buluştu. Bu yıl “Şehirlerin Sevdiği” araç olarak Türkiye tanıtımı yapılan Yeni Eurocargo Euro 6, şehiriçi taşımacılıkta insana ve çevreye yönelik duyarlılığı ile öne çıkıyor. Yenilenmiş tasarımı ve işlevselliği ile şık çizgilerini koruyan Yeni Eurocargo; motor, güvenlik, konfor, düşük maliyet ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda büyük yenilikler sunuyor.



Yüzde yüz SCR sistemini kullanan tek Euro 6’lı araç

“2016 Yılın Kamyonu Yeni Eurocargo”, “2013 Yılın Kamyonu” seçilen Stralis ve “2015 Yılın Vanı” seçilen Daily’nin izlediği çizgiyi takip ederek Iveco’daki ürün gamını tamamlıyor. Yeni Eurocargo aynı zamanda egzoz gazları için tekil after-treatment; pasif dizel partikül filtresiyle (DPF) %100 SCR sistemini kullanan tek Euro 6’lı araç olma özelliğine sahip. SCR sistemi, egzoz gazının resirküle edilmesi yerine temiz havanın alınması prensibiyle yanma sürecini değiştirmeyen tek salınım kontrol çözümünü sunuyor.

Euro 6 Stralis yüzde 4.5 daha az yakıt tüketiyor

Iveco, ağır ticari araç segmentinde ise üst yapıcılara piyasaya yeni çıkan Hi-SCR (%100 SCR) özellikli Euro 6 normlarına uygun iki Stralis modelini sergiledi. Hi-Way (AS440S46T/ FPLT) ve Hi-Road (AT440S46 T/P) daha çok uluslararası taşımacılık yapan firmalar tarafından tercih ediliyor. Her iki model de AEBS (Gelişmiş Acil Fren Sistemi), BAS + EBS, LDWS (Şerit Takip Uyarı Sistemi), DAS (Sürücü Dikkat Desteği) ve ESP (Elektronik Stabilite Programı) barındırıyor.

Sıra dışı bir çözüm olan Hi-SCR’nin kullanılmasıyla artık EGR’ye ihtiyaç duyulmuyor ve bu sayede sahiplik maliyetinde belirgin bir düşüş sağlanıyor. Optimize edilmiş aerodinamik, aktarma aksamı ve Hi-SCR’nin bir araya gelişiyle Euro 6’lı Stalis’ler Euro 5’li öncüllerine göre yüzde 4.5 daha az yakıt tüketiyor.



Trakker yeniden piyasada



Iveco Türkiye’nin ürün gamına bu yıl yeniden katılan Trakker da üst yapıcılarla buluştu. Iveco’nun inşaat aracı modeli Trakker, 410 bglik 8x4 versiyonu ile sergilendi. Trakker’lar Türkiye’de en çok beton mikseri, beton pompası maden damperi amaçları için tercih edilirken aynı zamanda off-road çekici, vinç, sondaj ve benzeri amaçlar için de kullanılıyor. Euro 6 %100 SCR’li motor kullanılan tüm Trakker’larda üst yapıcı arayüz (Expansion Module), Cruise Control, misyona göre PTO standart olarak sunuluyor.



Astra HD9, Ekstrem işler için ekstrem konfor sunuyor

Iveco’nun off-road sunumlarında özellikle maden sahaları için ideal olan yeni nesil 8x4 Astra HD9, “Ekstrem işler için ekstrem konfor” sloganıyla aldı. Astra, 50 yıldır ağır araçlarda uzmanlaşmanın ve modernitenin bir araya gelmesinden oluşuyor. Dikkat çekici tasarımıyla yeni kabini, sürücülere inanılmaz bir konfor sunuyor. Astra HD9, Eurocargo ve Stralis’le beraber verimliliği yüksek Euro 6, %100 SCR’li sistemiyle 410, 450, 500, 560 beygirlik güç üretiyor.

Toplantıda yetkililer ayrıca Iveco üst yapıcı portalını da misafirlere tanıttılar. Toplantı bahçede sergilenen tüm ürün gamının incelenmesi ile sona erdi.

