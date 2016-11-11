Iveco LNG Berlin'de

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11 Kasım 2016, 17:06

LNG ile çalışan ilk uzun mesafeli çekici olan Yeni Stralis NP, Almanya'daki Initiative Zukunft Erdgas İklim Değişikliği'nde yer alıyor.

Iveco Yeni Stralis NP, İklim Değişikliğine müdahale etmek üzere acil eylem çağrısı için yapılan ve çevre dostu enerji kaynağı doğal gazı teşvik etmek amacıyla Alman gaz sektörü tarafından kurulan organizasyon "Initiative Zukunft Erdgas”ın yürüttüğü kampanyanın başlatılmasında büyük rol oynadı.

Iveco'nun açıklamasına göre, Berlin’de yakın zamanda yapılan bir basın konferansında başlatılan kampanyanın merkezinde Alman Reichstag binasının özenle yapılmış buzdan heykeli vardı. Iveco Yeni Stralis NP tır tarafından çekilen bir römork üzerine yerleştirilen heykel Berlin caddelerinde dolaştırıldı ve etkinlikten önceki gün basın konferansının yapılacağı yerin dışına park edildi. Yapılan bir bildiriye göre, basın konferansına gelen misafirleri karşılayan erimekte olan heykel, hiçbir önlem alınmazsa iklim değişikliği hedeflerine ulaşmanın başarısız olacağını temsil ediyordu.

Doğal gazla çalışan araçlar, diğer yakıtlarla çalışan araçlara kıyasla büyük ölçüde daha az CO2 salınımı ve diğer çevreyi kirleten maddeleri üretiyor. Azot oksit salınımları, %90’dan daha fazla azaltıldı ve en son Taşınabilir Salınım Ölçümü Sistemleri’nin (PEMS) kullanımıyla bile doğal gazla üretilen partiküller tarama sınırlarının altında. Doğal gaz, günümüzde ağır yük taşımacılığında maliyet ve egzoz gazı kalitesi arasında doğru dengeyi kurabilen tek teknoloji. Ancak, bilinen ve geniş ölçüde kullanılan çözümler, sınırlı bir aralık sunan sıkıştırılmış doğal gaza (CNG) dayanıyor. Doğal gazın bu zamana kadar uzun mesafe taşımacılığında kullanılmamasının nedeni budur.

Iveco bunu değiştirdi ve otonomiyi büyük ölçüde genişleterek doğal gaz için gereken alanın altı yüzde birini kaplayan LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) şeklinde gazın sıvı halini kullanan bir çözüm geliştirerek bir ilki gerçekleştirdi. Sonuç, bu yılın başında kullanıma sunulan Yeni Stralis NP oldu: Uzun mesafe kara yolu taşıması görevlerine uygun güç değeri, rahatlık, transmisyon teknolojisi ve otonomi ile dizel eşdeğerinin beygir gücünü ve torkunu elde etmek için ilk LNG motora sahip sıvı doğal gazla (LNG) çalışan ilk tır. Geniş Hi-Way sürücü kabini, 400 HP ve otomatik vites kutusu, uzun mesafe tırından beklenilen her şeyi sunuyor.

Stralis NP, son derece sessiz motoru ve 1500 km aralığıyla da oldukça etkileyici. Iveco’nun 20 yıllık deneyimi ve Avrupa’da mevcut olarak kullanılan 16.000’den fazla araçla (kamyonlar, otobüsler ve tırlar), onu doğal gazla çalışan taşımacılıkta kesinlikle bir öncü yapıyor.