Anadolu Ulaşım ve TEMSA'nın İzmir buluşması

11 Kasım 2016, 16:43

Filosunu TEMSA Safir Plus 2+1 araçlarla yenileme kararı alan Anadolu Ulaşım, TEMSA yönetimi ile İzmir'de biraya geldi.

5 Kasım Cuma günü gerçekleşen buluşmaya Pamukkale Turizm Yönetim Kurulu Üyeleri Sadık Turan Bababalım, Mazlum Bababalım, Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç, Anadolu Ulaşım Genel Müdürü Mehmet Ali Akçın, bölge acentelerinin yetkilileri, TEMSA Satış Direktörü Murat Anıl, Otobüs Satış Müdürü Baybars Dağ, TEMSA SSH Müdürü Süleyman Yurt, Ege Bölge Satış Yöneticisi İrfan Özsevim ve TEMSA Ankara bayisi Yaşaroğlu Otomotiv Genel Müdürü Yaşar Özkan katıldı.

Filonun tamamı Safir Plus oluyor

TEMSA ile çok önemli bir iş birliği gerçekleştirdiklerini açıklayan Anadolu Ulaşım Genel Müdürü Mehmet Ali Akçın, “100 adetlik TEMSA Safir Plus yatırımı ile filomuzun tamamını yenilemiş olacağız. Bu iş birliğine ilk partisini İstanbul’da düzenlenen etkinlikle teslim aldığımız Safir Plus ile start verdik. Araçlarımız 2+1 olacak. TEMSA’nın işletim sürecine ekonomik avantaj, seyahat sürecine konfor katan Safir Plus araçları ile hedeflerimiz de büyümeye devam edecek. Bu yılı 3 milyon 200 bin dolayında yolcu adeti ile kapatmaya hazırlanıyoruz. 2017 yılında ise 4 milyon yolcu hedefi belirledik. Yepyeni araçlarımızla ve önümüzdeki süreçte oluşturacağımız hatlarla birlikte bu hedefe de ulaşacağımıza yönelik inancımız tam. TEMSA ile bu iş birliğine yönelik anlaşmanın imzalarını da Hannover Fuarı’nda atmıştık. Bu süreçte daha yakından da gördük ki, TEMSA müşterisinin ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretmede çok hızlı bir şirket. TEMSA, üretimini gerçekleştirdiği araçlarla ilgili sadece satış sürecinde değil, satış sonrası süreçte de arkasında duruyor. Bu iş birliğinde bizlere yakın ilgi gösteren ve desteklerini esirgemeyen TEMSA Genel Müdürü Sayın Dinçer Çelik’e, Satış Direktörü Sayın Murat Anıl’a ve ekibine de teşekkür ediyoruz. İş birliğimiz iki markaya da hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bu iş birliği TEMSA’ya gurur veriyor

İstanbul’da düzenlenen etkinliğin ardından bu kez Anadolu Ulaşım ve Pamukkale Turizm’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte İzmir’de bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden TEMSA Satış Direktörü Murat Anıl, “Sektörümüzün öncü firmalarından Pamukkale Turizm ve Anadolu Ulaşım ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Anadolu Ulaşım’ın büyüyen hedeflerinde bizi partner olarak seçmesi de ayrı bir mutluluk. TEMSA olarak öncelikli hedefimiz iş ortaklarımız olarak gördüğümüz müşterilerimize her süreçte katkı ve destek sağlamak. Anadolu Ulaşım filosuna katılan ve katılmaya devam edecek Safir Plus araçlarımızın hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyorum” diye konuştu.