TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Anadolu Ulaşım ve TEMSA'nın İzmir buluşması

Anadolu Ulaşım ve TEMSA'nın İzmir buluşması

Tarih 11 Kasım 2016, 16:43

Filosunu TEMSA Safir Plus 2+1 araçlarla yenileme kararı alan Anadolu Ulaşım, TEMSA yönetimi ile İzmir'de biraya geldi.

5 Kasım Cuma günü gerçekleşen buluşmaya Pamukkale Turizm Yönetim Kurulu Üyeleri Sadık Turan Bababalım, Mazlum Bababalım, Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç, Anadolu Ulaşım Genel Müdürü Mehmet Ali Akçın, bölge acentelerinin yetkilileri, TEMSA Satış Direktörü Murat Anıl, Otobüs Satış Müdürü Baybars Dağ, TEMSA SSH Müdürü Süleyman Yurt, Ege Bölge Satış Yöneticisi İrfan Özsevim ve TEMSA Ankara bayisi Yaşaroğlu Otomotiv Genel Müdürü Yaşar Özkan katıldı.

Filonun tamamı Safir Plus oluyor

TEMSA ile çok önemli bir iş birliği gerçekleştirdiklerini açıklayan Anadolu Ulaşım Genel Müdürü Mehmet Ali Akçın, “100 adetlik TEMSA Safir Plus yatırımı ile filomuzun tamamını yenilemiş olacağız. Bu iş birliğine ilk partisini İstanbul’da düzenlenen etkinlikle teslim aldığımız Safir Plus ile start verdik. Araçlarımız 2+1 olacak. TEMSA’nın işletim sürecine ekonomik avantaj, seyahat sürecine konfor katan Safir Plus araçları ile hedeflerimiz de büyümeye devam edecek. Bu yılı 3 milyon 200 bin dolayında yolcu adeti ile kapatmaya hazırlanıyoruz. 2017 yılında ise 4 milyon yolcu hedefi belirledik. Yepyeni araçlarımızla ve önümüzdeki süreçte oluşturacağımız hatlarla birlikte bu hedefe de ulaşacağımıza yönelik inancımız tam. TEMSA ile bu iş birliğine yönelik anlaşmanın imzalarını da Hannover Fuarı’nda atmıştık. Bu süreçte daha yakından da gördük ki, TEMSA müşterisinin ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretmede çok hızlı bir şirket. TEMSA, üretimini gerçekleştirdiği araçlarla ilgili sadece satış sürecinde değil, satış sonrası süreçte de arkasında duruyor. Bu iş birliğinde bizlere yakın ilgi gösteren ve desteklerini esirgemeyen TEMSA Genel Müdürü Sayın Dinçer Çelik’e, Satış Direktörü Sayın Murat Anıl’a ve ekibine de teşekkür ediyoruz. İş birliğimiz iki markaya da hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bu iş birliği TEMSA’ya gurur veriyor

İstanbul’da düzenlenen etkinliğin ardından bu kez Anadolu Ulaşım ve Pamukkale Turizm’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte İzmir’de bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden TEMSA Satış Direktörü Murat Anıl, “Sektörümüzün öncü firmalarından Pamukkale Turizm ve Anadolu Ulaşım ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Anadolu Ulaşım’ın büyüyen hedeflerinde bizi partner olarak seçmesi de ayrı bir mutluluk. TEMSA olarak öncelikli hedefimiz iş ortaklarımız olarak gördüğümüz müşterilerimize her süreçte katkı ve destek sağlamak. Anadolu Ulaşım filosuna katılan ve katılmaya devam edecek Safir Plus araçlarımızın hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyorum” diye konuştu.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

TIRSAN, yine 'zirvede' yerini aldı

 TIRSAN, yine 'zirvede' yerini aldı 2. Treyler Zirvesi'ne katılan Tırsan, yapılan 2 farklı panelde yer alarak sektöre yön veren başarılarını anlatt...

ESHOT'a 100 adet ZF EcoLife Şanzımanlı Körüklü Otobüs

 ESHOT'a 100 adet ZF EcoLife Şanzımanlı Körüklü Otobüs ESHOT'un yeni 100 adet Otokar körüklü otobüsünde ZF EcoLife otomatik şanzımanlar yer alıyor. Teslimatı yapılan ...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Yeni alternatifler yeni umutlar

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x